La muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años que falleció luego de pasar varias semanas sin recibir su medicamento para la hemofilia, sigue causando reacciones en distintos espacios públicos y en redes sociales. El caso ha sido tema de discusión entre ciudadanos y creadores de contenido, en medio del debate sobre la atención en salud y la gestión institucional.

En ese contexto, en la noche del 19 de febrero se registró un altercado en la Plaza de Bolívar, durante un evento público encabezado por el presidente Gustavo Petro, donde se firmó el decreto que mantiene el salario mínimo en 2’000.000 de pesos. La concentración reunió a numerosos asistentes en el centro de Bogotá.

En el lugar, el ‘influenciador’, periodista y activista Daniel Maldonado abordó a un simpatizante del Gobierno para preguntarle por el caso del menor y cuestionar por qué, según planteó, habría recursos para eventos públicos y no para medicamentos o la atención del niño. El intercambio quedó grabado en video.

Durante la conversación, el entrevistado aseguró que el caso había sido desvirtuado y afirmó que “es un error de la mamá porque se trasladó a otro sitio”. Tras esa respuesta, Maldonado le preguntó si tenía algún mensaje para la madre del menor. En ese momento, el ciudadano no respondió y le arrebató el micrófono al creador de contenido, arrojándolo al piso.

El registro muestra que, antes del incidente, ambos elevaron el tono del diálogo mientras intercambiaban preguntas y respuestas. El hecho se difundió posteriormente en redes sociales, donde usuarios comentaron el episodio y lo relacionaron con el ambiente de tensión política que rodea la discusión pública sobre el caso de Kevin Acosta.

