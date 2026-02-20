Miles de pensionados del régimen privado en Colombia (afiliados a Administradoras de Fondos de Pensiones) se encontraron este año con una sorpresa en sus ingresos mensuales. Se trata de que el valor de su pensión resultó inferior al que esperaban, incluso en un contexto de aumento del salario mínimo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Celebran pensionados por oportunidad para adquirir vivienda con Fondo Nacional del Ahorro)

La situación, que alcanzó a unos 72.600 jubilados, obligó a recalcular pagos y en algunos casos produjo reducciones cercanas al 30 %. El fenómeno fue explicado por Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, quien señaló que el origen del ajuste está en la forma como el alza del salario mínimo —que rondó el 23 %— impactó las variables financieras usadas en el sistema pensional privado.

“Cada año se recalcula la mesada para garantizar que el capital alcance para toda la vida proyectada. En diciembre ocurrieron dos hechos simultáneos. Primero, el salario mínimo subió 23 por ciento, el incremento más alto en 50 años. Segundo, se modificó el decreto de deslizamiento, que desde 2016 mitigaba el impacto de aumentos del salario mínimo por encima de la inflación en las rentas vitalicias”, indicó Guerra a El Tiempo.

Lee También

¿Cuál es la relación entre salario mínimo y cálculo pensional?

En este sentido, el experto aclaró que, en el régimen de ahorro individual, el monto de la pensión depende del capital acumulado y de factores como tasas de interés, costos de seguros y expectativa de vida. Cuando el salario mínimo sube con fuerza, también se modifican referencias económicas que influyen en esos cálculos.

Para Guerra, eso significa que el mismo ahorro puede alcanzar para una mesada menor bajo las nuevas condiciones, ya que el sistema debe garantizar recursos suficientes para cubrir el pago durante toda la vida del pensionado.

“El costo de una renta vitalicia pasó de cerca de 350 millones a 550 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento cercano al 57 por ciento producto de ambas medidas. Eso cambia completamente las ecuaciones, porque bajo el contexto actual una persona necesita hoy 200 millones de pesos más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta su fallecimiento”, agregó Guerra.

Afiliados que no pudieron pensionarse por el aumento de costos

El impacto no solo afectó a quienes ya reciben pensión. Cerca de 20.000 afiliados que estaban en condiciones de comprar una renta vitalicia al cierre del año tampoco lograron hacerlo, debido a que el capital requerido aumentó de manera considerable.

Según las cifras expuestas, en algunos casos el costo adicional superó los 200 millones de pesos, lo que dejó sin acceso inmediato a esa modalidad a personas que no contaban con recursos adicionales.

La situación volvió a poner sobre la mesa la complejidad del sistema pensional colombiano y la influencia de variables macroeconómicas en los ingresos de los jubilados. Expertos coinciden en que muchas personas asocian aumentos económicos generales con mejores pensiones, aunque en el modelo de ahorro individual el resultado depende de múltiples factores técnicos.

El caso evidencia cómo decisiones económicas nacionales, como el incremento del salario mínimo, pueden tener efectos directos tanto en pensionados actuales como en trabajadores próximos al retiro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.