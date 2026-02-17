Porvenir informó este martes que, una vez cumplido el plazo legal para la consignación de las cesantías correspondientes a 2025, alcanzó un recaudo sin precedentes que superó los $ 7,18 billones, lo que representa un crecimiento del 13 % frente a los $6,36 billones registrados el año anterior.

Este resultado constituye el mayor recaudo en los 35 años de historia de la compañía y la cifra más alta recaudada por este concepto entre las administradoras de cesantías que operan en el país. La participación de mercado en el recaudo de cesantías reportado por Porvenir fue del 39,6 %. En términos absolutos, el recaudo de Porvenir creció $ 825.000 millones siendo el mayor crecimiento de toda la industria.

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del Grupo Aval, destacó que “el recaudo de este año no solo refleja la importancia del tejido empresarial colombiano y su compromiso con los trabajadores, sino también la confianza de millones de afiliados en una gestión responsable de su ahorro. Las cesantías son un componente esencial del sistema de seguridad social colombiano y un instrumento de ahorro para la estabilidad y el progreso de las familias”.

Porvenir y sus cesantías en Colombia: ¿cómo es el manejo e inversión?

El directivo recordó que, durante el 2025 Porvenir administró cerca de $ 12,7 billones en cesantías, de los cuales $ 12,3 billones permanecieron en el portafolio de largo plazo, lo que evidencia que la mayoría de los afiliados ven esta prestación como un ahorro con propósito.

Con 35 años de operación, hoy cerca de 5,9 millones de colombianos confían su ahorro en Porvenir. De acuerdo con Largacha, en el año 2025, Porvenir les generó a sus afiliados de cesantías rendimientos por $ 1,2 billones, mostrando sólidos resultados producto de una política de administración responsable.

Cesantías: ¿para qué las solicitan los afiliados de Porvenir?

Entre enero y diciembre de 2025, Porvenir atendió 1.798.206 solicitudes de retiro por un total de $ 5,73 billones. Estas cifras muestran cómo este ahorro se traduce en progreso real para los trabajadores.

Los principales destinos fueron:

Vivienda, $ 1,69 billones (495.449 afiliados)

Terminación de contrato, $ 2,11 billones

Reparación locativa, $ 1,25 billones

Educación, $ 463.500 millones.

“Estas cifras demuestran que las cesantías no son únicamente un respaldo ante el desempleo, sino un vehículo de ahorro para la adquisición de vivienda y la financiación de educación, contribuyendo a la dinamización de sectores estratégicos de la economía”, detalló ese fondo de cesantías.

