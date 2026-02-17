Con los movimientos en la economía colombiana en curso, Banco Falabella anunció durante febrero una serie de alianzas estratégicas que permiten a sus clientes acceder a beneficios diarios en para su salud, bienestar, belleza y gastronomía, pagando con Tarjetas CRM o Débito Banco Falabella.

“En Banco Falabella trabajamos para que nuestros clientes puedan disfrutar de su día a día con mayor tranquilidad financiera. Estas alianzas están pensadas para estar presentes en momentos habituales y convertir cada pago en una oportunidad de ahorro”, señaló Lucas Madriñán, vicepresidente de producto y marketing de Banco Falabella.

Bodytech se suma durante febrero con un 40 % de descuento en el plan mensual, un beneficio que facilita el acceso al ejercicio como un hábito constante, alineado con una mejor planificación financiera.

En el frente gastronómico, el banco activa beneficios concretos para que sus clientes disfruten más, pagando menos. En Pizza Hut, podrán acceder a un 40 % de descuento en pizzas medianas y grandes de las líneas Lovers y Supremas.

En Jeno’s Pizza, el beneficio se extiende a un 40 % de descuento en todas las pizzas del menú. Paralelos amantes de la comida mexicana en Don Benítez, contarán con un 40% de descuento en toda la carta, ampliando las alternativas para comer fuera de casa o pedir a domicilio sin afectar el presupuesto.

Todos estos beneficios están disponibles todos los días desde el primero al 28 de febrero del 2026 y aplican en los puntos de venta y canales habilitados por cada aliado.

Con estas alianzas, Banco Falabella aseguró que refuerza su compromiso de ser un aliado cercano que acompaña a sus clientes más allá de los productos financieros tradicionales, integrándose a su cotidianidad con soluciones prácticas que promueven el bienestar, el disfrute y el ahorro consciente.

¿Dónde hay Banco Falabella en Colombia?

Banco Falabella tiene una presencia estratégica en Colombia, operando principalmente a través de oficinas ubicadas dentro de las tiendas Falabella y los almacenes Homecenter.

En este 2026, la entidad cuenta con una red de más de cien oficinas y centros de atención distribuidos en las ciudades más importantes del país, lo que facilita a los clientes el acceso a servicios financieros mientras realizan sus compras.

En Bogotá, el banco tiene una cobertura masiva en centros comerciales como Unicentro, Andino, Gran Estación, Titán Plaza, Multiplaza y Parque La Colina. En Medellín, los puntos de atención se encuentran en lugares referentes como El Tesoro, Santafé y Los Molinos.

Cali cuenta con oficinas en Unicentro y Jardín Plaza, mientras que en Barranquilla están presentes en Buenavista y Viva Barranquilla. Esta red se extiende también a ciudades como Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Manizales, Ibagué y Villavicencio.

¿Quién es dueño de Falabella?

Falabella, uno de los ecosistemas comerciales más potentes de América Latina, es una empresa de propiedad compartida controlada principalmente por siete familias chilenas descendientes de los fundadores y primeros socios.

Este grupo controlador se organiza a través de un pacto de accionistas que les permite mantener el mando estratégico de la compañía. Las familias más influyentes en esta estructura son los Solari, Cúneo y Del Río.

Entre ellos, la familia Solari destaca por poseer la participación más significativa, dividida en distintas ramas como los Solari Falabella, los Solari Magnasco y los Karlezi Solari, quienes han guiado la expansión de la marca desde una sastrería en 1889 hasta el gigante actual.

En la actualidad, el control se ejerce mediante la sociedad matriz Falabella S.A., la cual cotiza en la Bolsa de Santiago. Esto significa que, aunque las familias fundadoras mantienen la mayoría de los votos para las decisiones clave, una parte de la propiedad pertenece a inversionistas institucionales, fondos de pensiones y accionistas minoritarios que compran acciones en el mercado público.

En este 2026, la presidencia del directorio es una pieza fundamental para la estabilidad del grupo, cargo que ha sido ocupado por figuras de confianza del pacto controlador, como Enrique Ostalé, quien lidera la transformación digital y logística de la compañía en la región.

