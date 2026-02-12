Hacer un avance en efectivo con la tarjeta de crédito puede ser un salvavidas cuando aparece un gasto inesperado. Sin embargo, esa facilidad tiene precio y no es menor: si el retiro se difiere a varias cuotas, el interés puede variar de forma importante según el banco.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera, con corte al 30 de enero, las tasas para avances en efectivo —en montos superiores a dos salarios mínimos— se mueven en un rango que va aproximadamente del 16 % al 24 % efectivo anual (E.A.), dependiendo de la entidad, detalla La República.

El promedio ponderado del sistema se ubicó en 21,73 %, lo que da una idea del costo habitual para quienes deciden financiar este tipo de retiros, detalla el citado medio.

Bancos con las tasas más bajas para avances

Entre las 25 entidades que ofrecen este servicio en Colombia, hay tres que sobresalen por cobrar los intereses más bajos en este segmento.

El Banco Davivienda lidera con una tasa efectiva anual de 16,49 %, la más reducida dentro de la medición. Le sigue Banco Coopcentral, con 18,37 %, y luego Banco Falabella, que registra una tasa de hasta 20,93 %.

En el otro extremo aparecen varias entidades con tasas cercanas al techo del rango reportado por la Superfinanciera. Ban100, Bancolombia, BBVA Colombia y AV Villas registraron tasas alrededor de 24,3 % E.A., ubicándose entre las más elevadas del listado. Muy cerca se encuentran Banco de Bogotá (24 %), Banco de Occidente (23,9 %) y Bancoomeva (23,9 %).

También figuran en la parte media-alta de la tabla Nu Colombia (23,6 %), Juriscoop (23,4 %), Banco Caja Social (23,4 %) y Banco W (23,3 %), concluye el rotativo.

El servicio de avances en efectivo sigue siendo ampliamente utilizado. Según los datos oficiales, en el último periodo reportado las entidades financieras desembolsaron cerca de $ 339.000 millones por este concepto, lo que muestra que muchos colombianos recurren a esta herramienta para cubrir gastos urgentes o necesidades de corto plazo.

Sin embargo, expertos recomiendan analizar con cuidado la decisión de diferir el avance a varias cuotas. Aunque retirar el dinero es inmediato, financiarlo implica asumir intereses que pueden encarecer el valor final a pagar.

