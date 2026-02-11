Para los pensionados en Colombia, el acceso a crédito continúa siendo una necesidad frecuente, ya sea para cubrir gastos imprevistos, consolidar deudas o invertir en proyectos personales.

En 2026, una de las opciones más utilizadas sigue siendo el crédito por libranza, una modalidad en la que las cuotas se descuentan directamente de la mesada pensional. Esta modalidad reduce el riesgo para las entidades financieras y facilita la aprobación, siempre y cuando el solicitante cumpla requisitos básicos como tener una pensión estable y un historial crediticio aceptable.

Sin embargo, el monto máximo que un banco puede prestar a un pensionado no es una cifra fija para todos, sino que depende de la capacidad de endeudamiento individual y de la normativa que limita el descuento mensual a un máximo del 50 % de la pensión neta (después de descuentos legales).

Esto significa que un pensionado con una pensión más alta puede potencialmente acceder a un préstamo mayor que otro con una mesada más baja.

Crédito de libranza de Bancolombia para pensionados

En Bancolombia, los pensionados pueden optar por un crédito de libranza con plazos que pueden llegar hasta 120 meses (10 años). Aunque no existe un monto máximo general, la entidad evalúa la pensión mensual y otros factores para determinar cuánto puede prestar.

Un pensionado que destine, por ejemplo, la mitad de su pensión al pago de cuotas, tendrá mayor posibilidad de acceder a un monto más alto, siempre ajustado a su situación financiera particular.

Además, esta entidad presta a quienes tengan ingresos desde un salario mínimo y los desembolsos se hacen a partir de un millón de pesos con beneficios de cuota fija y opciones de tasa fija y variable.

Tasas de crédito de libranza para pensionados de Bancolombia / Pantallazo de página de Bancolombia

BBVA también ofrece ventajas de crédito para pensionados

En BBVA Colombia, los pensionados también pueden solicitar libranza si existe convenio con el pagador de la pensión. Al igual que en otros bancos, el límite se basa en la capacidad de pago, con el requisito de no superar el 50 % de la mesada en descuentos mensuales.

Lo que significa que un pensionado con una mesada sólida puede solicitar un monto mayor que otro con ingresos menores, y dentro de ese marco se define el crédito personal o de consumo disponible.

Dentro de los requisitos para adquirir este servicio están:

Solicitud de vinculación como persona natural Fotocopia del documento ampliado al 150% Fotocopia del último comprobante de pago de pensión. Si los ingresos varían, se debe adjuntar un comprobante de los 3 últimos meses. Dependiendo de la entidad que cancela la pensión, podrían solicitarse documentos adicionales por el asesor comercial en el momento de la entrevista.

Ban100 presta hasta $273 millones​ de pesos a pensionados

Una alternativa adicional importante la ofrece Ban100, entidad financiera que pone especial foco en los pensionados y la inclusión financiera de este segmento.

El crédito de libranza para pensionados de Ban100 permite solicitar hasta alrededor de $273 millones de pesos, sujeto a estudio de crédito y al convenio con el fondo de pensiones del solicitante.

Los beneficios de esta opción incluyen:

Solicitud 100 % digital desde casa, sin necesidad de desplazarse.

desde casa, sin necesidad de desplazarse. Plazos flexibles desde 12 hasta 156 meses , lo que facilita ajustar la cuota al ingreso mensual.

desde 12 hasta , lo que facilita ajustar la cuota al ingreso mensual. Descuento directo de la pensión , lo que simplifica el pago y reduce el riesgo de mora.

, lo que simplifica el pago y reduce el riesgo de mora. Posibilidad de unificar deudas de otras entidades mediante compra de cartera.

Estos productos suelen tener tasas de interés que varían según el perfil de riesgo y las condiciones pactadas, por lo que es importante revisar las cifras y opciones antes de decidir.

Otras entidades que prestan a pensionados

Además de Bancolombia, BBVA y Ban100, bancos como Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco Popular y cooperativas financieras también ofrecen créditos por libranza a pensionados, con condiciones similares.

Otras instituciones, como Banco Finandina, también brindan créditos de libranza con montos y plazos ajustados a las necesidades individuales.

En todos los casos, aunque no haya un monto máximo universal, los pensionados con ingresos más elevados y buen historial crediticio tienen mayores posibilidades de acceder a préstamos de mayor cuantía.

Finalmente, antes de solicitar un crédito, se recomienda comparar tasas de interés, plazos, beneficios adicionales y calcular si la cuota mensual ajusta de forma responsable dentro del presupuesto personal.

