El inicio del año escolar suele convertirse en uno de los momentos de mayor presión económica para los hogares colombianos. A la par de otros compromisos financieros, las familias deben asumir gastos en útiles, uniformes, libros, calzado y, cada vez más, en servicios de conectividad y herramientas tecnológicas.

(Le puede interesar: D1 lanzó productos (muy útiles) para el inicio de año en Colombia: “Ahorro inteligente”)

Para mitigar ese impacto, las cajas de compensación familiar mantienen vigentes distintos apoyos educativos durante 2026, dirigidos a trabajadores afiliados que cumplen condiciones específicas.

Las cifras evidencian la magnitud del gasto. De acuerdo con un artículo publicado en La República, una encuesta de Fenalco muestra que casi tres de cada diez hogares destinan más de 700.000 pesos en útiles escolares, mientras que un 35 % invierte entre 300.000 y 700.000 pesos. En ese escenario, los subsidios escolares de cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar o Cafam no cubren la totalidad del desembolso, pero sí aportan un alivio tangible al presupuesto mensual.

Subsidio de Compensar para cubrir gastos escolares

Compensar ofrece en 2026 un subsidio educativo de 105.000 pesos, enfocado en afiliados con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes. El beneficio aplica para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años, siempre que sean beneficiarios del subsidio monetario y estén matriculados en primaria o secundaria.

(Lea también: Nuevas reglas para colegios privados en 2026: listas claras, menos gastos y control total para familias)

El dinero no se entrega en efectivo, sino que se carga en la tarjeta Compensar o en la billetera digital asociada, con uso exclusivo en comercios aliados y ferias escolares. Es clave revisar la vigencia del saldo, ya que, si no se usa dentro del plazo establecido, puede perderse.

¿Cómo funciona el subsidio escolar de Colsubsidio y de cuánto es?

En el caso de Colsubsidio, el apoyo escolar corresponde a un bono de 90.000 pesos por estudiante, dirigido a niños entre 5 y 12 años que figuren como beneficiarios de la cuota monetaria. Este bono se asigna durante el primer trimestre del año y se redime en una sola compra.

Los afiliados pueden usarlo en tiendas Ara, almacenes Éxito autorizados y en varios departamentos del país, mediante la tarjeta de afiliación o un código QR disponible en la aplicación Mi Colsubsidio. El beneficio cubre desde útiles y uniformes hasta tecnología básica, conectividad y cursos de idiomas con aliados.

Así funciona el pago en Cafam para gastos escolares en 2026

Cafam mantiene un esquema distinto, basado en la entrega de un “Combo Escolar” en especie. Este apoyo está dirigido a niños entre 6 y 11 años, cuyos padres pertenezcan a las categorías A o B, con ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos.

Un punto particular es que, si ambos padres están afiliados y cumplen los requisitos, el menor puede recibir más de un kit. El combo incluye elementos esenciales como morral, cuadernos, cartuchera y útiles básicos, que se reclaman en puntos definidos por la caja.

Para acceder a cualquiera de estos apoyos, los afiliados deben verificar su afiliación activa, confirmar que el menor cumpla con las condiciones exigidas y consultar fechas y canales habilitados, usualmente entre enero y marzo. En un contexto de aumento sostenido en los costos educativos, estos subsidios siguen siendo un respaldo clave para muchas familias durante el año escolar 2026.

