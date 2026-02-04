Bako, vocalista de la banda The Mills, reveló que estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafa digital y aprovechó la experiencia para alertar a sus seguidores sobre las estrategias que están usando los delincuentes para vaciar cuentas bancarias en Bancolombia. El músico contó lo ocurrido a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó paso a paso cómo intentaron engañarlo mediante una llamada telefónica.

Según relató Álvaro Charry —nombre de pila del artista—, todo comenzó cuando respondió una llamada que supuestamente provenía de la entidad bancaria que utiliza. Desde el inicio, el delincuente se dirigió a él por su nombre y le aseguró que desde una “sucursal telefónica de Bancolombia” alguien estaba intentando hacer una transferencia desde su cuenta, lo que generó alarma inmediata en el cantante.

En los primeros minutos de la conversación, Bako confesó que se asustó bastante y empezó a hacer preguntas para entender qué estaba pasando y desde dónde se intentaba cometer el robo. El estafador le dijo que otra persona había fallado en responder preguntas de seguridad y que, por esa razón, se habían activado los protocolos y se habían comunicado directamente con él para “proteger su dinero”.

Luego, la llamada fue transferida a una mujer que supuestamente hacía parte del área de seguridad, quien le aseguró que todos sus saldos estaban a salvo, pero que debía crear un “bolsillo” dentro de la aplicación de Bancolombia para evitar que el dinero fuera robado. A partir de ahí, empezaron a hacerle múltiples preguntas sobre transferencias recientes, compras internacionales y movimientos en su cuenta, insistiendo una y otra vez en la creación de ese bolsillo.

La repetición del procedimiento despertó desconfianza en el cantante, quien preguntó por qué era tan necesario crear ese espacio. Los delincuentes le respondieron que la persona que intentaba robarlo ya tenía su número de cédula y una clave importante, lo que aumentó su angustia. Ante esto, Bako decidió que lo mejor era ir personalmente a una sucursal bancaria, momento en el que le pidieron anotar un supuesto número de radicado y usarlo durante el proceso.

Fue en ese punto cuando el artista notó que algo no estaba bien: el número arrojaba error y, en realidad, correspondía a otra cédula con la que buscaban concretar el robo. Al llegar a la oficina, los funcionarios le confirmaron que se trataba de una nueva modalidad de estafa y que su dinero estaba intacto. Finalmente, Bako hizo un llamado contundente para que las personas estén alertas, no entreguen datos personales por teléfono y desconfíen de cualquier solicitud que implique mover su dinero bajo presión.

¿Qué dijo Bancolombia sobre la nueva modalidad de estafa?

Bancolombia entregó recomendaciones, luego de que el video de Bako se viralizara. “Ante una llamada inesperada, un mensaje alarmante o una solicitud inusual lo primer es detenerse, tomarse unos segundos y evitar decisiones impulsivas que favorecen estafadores”, recopiló Blu Radio.

A su vez, recordó que el banco nunca llama a sus clientes para pedir información confidencial. “No hay que entregar información personal o financiera, hay que actualizar los dispositivos y desconfiar de promociones y alertas sospechosas”, concluyó la emisora.

