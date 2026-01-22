Colpensiones proporcionó un desglose detallado sobre los días de pago de sus pensiones en 2026. Parece que las controversias en torno a la falta de transparencia en los pagos de las pensiones son cosa del pasado con esta nueva iniciativa.

¿Cuándo paga la pensión Colpensiones en 2026?

Según la administradora pública, los pagos de las pensiones se hacen efectivos durante la última semana de cada mes. Este ritmo continuará sin cambios en 2026.

Fechas de pago en el primer semestre de 2025

Enero: lunes 26.

lunes 26. Febrero: miércoles 25

miércoles 25 Marzo: miércoles 25

miércoles 25 Abril: lunes 27

lunes 27 Mayo: lunes 25

lunes 25 Junio: jueves 25

Fechas de pago en el segundo semestre de 2025

Julio: lunes 27

lunes 27 Agosto: martes 25

martes 25 Septiembre: viernes 25

viernes 25 Octubre: lunes 26

lunes 26 Noviembre: miércoles 25

miércoles 25 Diciembre: jueves 24

Por otro lado, los fondos privados, como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, siguen un cronograma completamente diferente, ejecutando sus pagos en los primeros días de cada mes, según datos replicados por Caracol Radio, El Tiempo, Portafolio e Infobae.

Es vital tener en cuenta que, aunque los días de pago de Colpensiones y los fondos de pensiones privados pueden parecer similares, cada uno mantiene servicios y políticas de pago únicas.

¿Cuándo paga la pensión Porvenir en 2026?

Para el 2026, Porvenir estableció el siguiente calendario de pago:

Enero: martes 13

martes 13 Febrero: lunes 2

lunes 2 Marzo: lunes 2

lunes 2 Abril: lunes 6

lunes 6 Mayo: lunes 4

lunes 4 Junio: lunes 1

lunes 1 Julio: lunes 2

lunes 2 Agosto: lunes 3

lunes 3 Septiembre: miércoles 2

miércoles 2 Octubre: viernes 2

viernes 2 Noviembre: martes 3

martes 3 Diciembre: miércoles 2

Es pertinente tener en cuenta que las fechas pueden variar según cada administradora, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada AFP, de acuerdo con las recomendaciones de expertos.

En medio de las dificultades de la era del COVID-19, la transparencia y la información oportuna se han vuelto cada vez más esenciales para los pensionados en Colombia.

Como resultado, estos nuevos desarrollos proporcionarán un alivio significativo para la administración financiera personal de muchas personas. Además, un factor a tener en cuenta es qué sucede cuando la fecha de pago coincide con un día no hábil. En tales casos, la fecha de pago suele adelantarse al día hábil anterior. Sin embargo, según Colpensiones, esto puede variar según cada entidad financiera.

Además, el dinero puede verse reflejado en la cuenta del pensionado el mismo día del pago o en las horas subsiguientes, dependiendo del medio de cobro que se utilice, como una transferencia bancaria, un cajero automático o un corresponsal.

Sin duda, estas variaciones en las fechas de pago son significativas para los pensionados, ya que los pensionados del sistema privado recibirán sus recursos con anticipación respecto al régimen público. Este detalle puede ser crucial para muchos pensionados en Colombia que dependen de estos fondos para vivir.

¿A cuánto equivale el aumento de la pensión en Colombia para 2026?

El incremento de las pensiones en Colombia para el año 2026 se rige por dos criterios fundamentales establecidos en la normativa legal vigente, dependiendo del monto que reciba cada jubilado.

Para aquellos ciudadanos que devengan una mesada equivalente a un salario mínimo legal mensual, el aumento es exactamente igual al porcentaje de ajuste definido por el Gobierno Nacional para dicho salario.

Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de los pensionados con menores ingresos frente a la inflación y el costo de vida proyectado para el presente año fiscal.

Por otro lado, para los pensionados que reciben más de un salario mínimo, el ajuste anual se hace con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística al cierre del año anterior. Esta medida garantiza que las mesadas mantengan su valor real en el tiempo, ajustándose al comportamiento de la economía nacional.

Es importante que los beneficiarios verifiquen en sus desprendibles de pago la aplicación de estos porcentajes, los cuales se ven reflejados automáticamente desde la primera nómina de enero de 2026 en las diferentes administradoras de pensiones.

Este ajuste no solo impacta el ingreso básico, sino que también sirve de base para el cálculo de los aportes a salud y otros descuentos legales.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

