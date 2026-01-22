La iniciativa modificaría el régimen de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias, reduciendo de manera gradual el porcentaje de recursos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden mantener fuera del país.

Aunque el objetivo oficial es fortalecer el mercado de capitales local, expertos advierten que la medida implica riesgos, especialmente en términos de menores rendimientos futuros y, en consecuencia, pensiones más bajas.

La propuesta plantea un límite del 30 % para las inversiones internacionales de los cuatro tipos de fondos que administran las AFP. En la práctica, esto significaría repatriar cerca de 100 billones de pesos de los aproximadamente 527 billones que hoy están invertidos en activos externos. El Gobierno contempla una transición gradual: el tope sería inicialmente del 35 % durante los primeros tres años y luego bajaría al 30 % en un plazo máximo de cinco años.

Riesgos de repatriar dinero de las pensiones

Para Andrés Pardo Amézquita, jefe de Macroestrategia para Latinoamérica de XP Investments y exviceministro de Hacienda, la medida tiene efectos delicados. En declaraciones a la revista Cambio, señaló que limitar la inversión en el exterior “funciona como un impuesto implícito sobre los ahorros pensionales” y debilita uno de los pilares básicos de la administración de portafolios: la diversificación.

Invertir parte de los recursos en mercados internacionales permite a los fondos protegerse de choques económicos locales, como devaluaciones abruptas, picos inflacionarios o crisis sectoriales. Al reducir esa exposición global, los ahorros de los trabajadores quedarían más concentrados en los riesgos propios de la economía colombiana, que es más pequeña y volátil que los grandes mercados internacionales.

El punto más sensible es el impacto en la rentabilidad. Menores opciones de inversión suelen traducirse en retornos más bajos en el largo plazo. Y en el sistema de ahorro individual, cada punto de rentabilidad cuenta. Pardo advierte que esta menor rentabilidad aumenta los pasivos futuros del sistema, pues habrá menos recursos disponibles para cubrir las pensiones de las próximas décadas. Los más afectados serían los trabajadores jóvenes, cuyo ahorro aún tiene un horizonte largo de acumulación.

Esta preocupación también es compartida por Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Según explicó en X, la diversificación internacional ha sido históricamente clave para mejorar los retornos y reducir riesgos. Citando estudios de Anif, recordó que sin inversiones en el exterior, los ahorros pensionales habrían sido 31 % menores en los últimos 20 años, una cifra que dimensiona la gravedad del debate.

🚨El decreto obliga a las AFP colombianas a disminuir la inversión en el exterior del actual ~49% a un 30% en 5 años

(con un intermedio del 35% en 3 años). 🚨Esto significa repatriar alrededor de COP 99-125 billones, priorizando nuevos flujos a inversiones nacionales.… — Mónica Higuera Garzón (@monica_higuerag) January 21, 2026

Asofondos, a través de su presidente Andrés Velasco, alertó en Noticias RCN que la restricción a la inversión internacional implicará “menos rentabilidad de los ahorros y, por ende, menos pensiones para los trabajadores”.

En un país donde ya existe preocupación por la suficiencia de las pensiones futuras, cualquier decisión que reduzca los rendimientos del ahorro pensional tiene efectos sociales de gran alcance.

