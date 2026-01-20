El Gobierno presentó un borrador de decreto que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar entre 120 y 125 billones de pesos actualmente invertidos en el exterior.

Hoy, los fondos privados administran cerca de $ 500 billones, de los cuales alrededor del 50 % está situado en activos internacionales.

La medida limitaría esa exposición externa a un máximo de 25 %, forzando una reorganización profunda de los portafolios y manteniendo en el país también los nuevos recursos que ingresen al sistema.

Expertos citados por La República advierten que Colombia no cuenta con suficientes proyectos productivos para absorber una suma de esa magnitud, por lo que gran parte de los recursos terminaría invertida en títulos de deuda pública (TES).

Esto facilitaría el financiamiento interno del Gobierno y podría presionar a la baja la tasa de cambio, aunque el impacto dependerá del contexto inflacionario.

En el corto plazo, se prevé una mayor valorización de los activos locales, un impulso adicional a la bolsa y una posible revaluación acelerada del peso, incluso de hasta $ 200 por dólar.

Sin embargo, los analistas alertan sobre efectos negativos de mediano y largo plazo, como menor diversificación, mayores riesgos y una reducción en la rentabilidad de los ahorros pensionales, lo que podría aumentar el gasto fiscal futuro.

Además, una mayor revaluación afectaría a los exportadores, cuyos ingresos en pesos se verían disminuidos, en un contexto de exportaciones estancadas.

Cómo funcionan los fondos de pensiones en Colombia

Los fondos privados de pensiones en Colombia funcionan bajo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el cual cada trabajador tiene una cuenta personal donde se depositan sus cotizaciones mensuales y los rendimientos que estas generan.

Este sistema es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas encargadas de invertir los recursos para maximizar la rentabilidad dentro de límites de riesgo definidos por la regulación.

Cada mes, el trabajador y su empleador aportan un porcentaje del salario, que se acredita directamente en la cuenta individual del afiliado.

El monto de la pensión no está predeterminado, sino que depende del capital acumulado, los rendimientos obtenidos, el tiempo de cotización y la edad al momento del retiro. Por ello, a mayor ahorro y mejor rentabilidad, mayor será la pensión.

Las AFP invierten los recursos en diferentes portafolios, conocidos como multifondos, que varían según el nivel de riesgo: conservador, moderado y de mayor riesgo.

Esta diversificación busca proteger el ahorro en el largo plazo y adaptarse a la edad del afiliado. Además de la pensión de vejez, el sistema cubre invalidez y sobrevivencia mediante seguros obligatorios.

En conjunto, los fondos privados buscan que cada trabajador financie su propia pensión con su ahorro y los rendimientos generados a lo largo de su vida laboral.

