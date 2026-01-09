El Gobierno Nacional volvió a sacudir el debate tras confirmar su intención de repatriar cerca de 200 billones de los fondos privados que hoy están invertidos en mercados internacionales.

La movida hace parte del paquete de medidas con el que la administración espera cerrar el déficit fiscal y asegurar liquidez en 2026, pero ya encendió las alarmas de expertos, gremios y organismos de control.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuando presentó la estrategia fiscal para los próximos meses. Allí confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto de decreto que restringiría las inversiones en el exterior y obligaría al retorno progresivo de esos recursos a Colombia.

Ese proyecto saldría a la luz en el segundo trimestre de 2026 tras surtir revisión técnica con la Superintendencia Financiera y varias entidades del sector.

Decreto que repatría dinero de pensiones recibe críticas

Una de las voces más duras fue la de Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), quien cuestionó la conveniencia económica y técnica de traer de vuelta inversiones diseñadas para madurar a largo plazo.

Higuera explicó que la mayor amenaza es la iliquidez del mercado local, incapaz —según dijo en La República— de absorber semejante flujo de capital sin causar traumatismos.

“He usado una analogía sencilla: es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad para absorber eso sin generar distorsiones graves. Traer recursos invertidos a largo plazo, en activos ilíquidos y con compromisos contractuales, genera pérdidas, penalidades y presiones indebidas sobre el mercado local. Eso afecta directamente a los afiliados”, puntualizó.

El gremio de fondos privados —que administra el ahorro de más de 19 millones de trabajadores— también salió a pedir cautela al Ejecutivo.

A través de un comunicado, Asofondos señaló que limitar inversiones en el exterior afectaría directamente los rendimientos que han logrado gracias a la diversificación global del portafolio administrado por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

“Si bien compartimos el interés de fortalecer la economía del país, consideramos que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores cuyos recursos, gracias a inversiones muy diversificadas, han registrado excelentes rentabilidades”, aseguró el gremio, citado por el rotativo.

