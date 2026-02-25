No ha sido una semana fácil para varias compañías e industrias en Colombia. El fin de semana pasado, Bancolombia vivió una de las crisis más duras de los últimos años por cuenta de una caída que dejó a sus clientes sin transacciones y con su dinero prácticamente frenado.

Alpina, por su parte, vive una crisis esta semana luego de la inspección que hizo el Ministerio de Trabajo a su planta de Sopó, y que dejó como saldo el cierre de 4 áreas de dicha planta, una de las más grandes de la empresa en el país.

Sin embargo, buenas noticias llegan para estas compañías y les dan un espaldarazo en materia reputacional y, sobre todo, destacan el buen trabajo logrado durante el 2025 a través de diferentes proyectos, programas y hasta inversiones para estar en la lista de las compañías más responsables del país.

Así lo destaca este miércoles la firma Merco, que dio a conocer los resultados de su estudio que se centra en cuatro rankings: en el que figuran las empresas más responsables con el medioambiente (E), las más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S), las más responsables a nivel ético y gobierno corporativo (G), y las empresas más Responsables ESG.

Bancolombia, Alpina y Crepes & Waffles lideran el ranking Merco 2025

Las primeras cinco empresas que figuran dentro del Top 100 del ranking de Merco Responsabilidad ESG 2025 son: Bancolombia, Alpina, Crepes & Waffles, Sura y Bavaria.

La empresa que ocupa el lugar número 1 en el ranking de las empresas más responsables con el medio ambiente (E) es: Alpina; Crepes & Waffles a su vez lidera el ranking de las más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S) y Bancolombia preside el ranking de las empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo (G).

Entre los puntos más destacados de este nuevo ranking de Merco es el ingreso de la Universidad EIA, Jerónimo Martins/Tiendas ARA, Valorem, Clínica Universidad de la Sabana y Mondelēz International, entre otros.

“Los sectores con mayor número de organizaciones en el Ranking sectorial de empresas más responsables en ESG en 2025 son: Alimentos, Financiero, Educación-Universidades, Salud y Farmacéutico”, destacó Merco.

Este es el top 10 de las empresas más responsables de Colombia en 2025:

De acuerdo con el mismo estudio, el top 10 de empresas más responsables con el medioambiente que valora, entre otras cosas, el compromiso con el medioambiente y el cambio climático, sostenibilidad medioambiental, entre otras, quedó así:

Posición 2025 Ranking (E) 1° Alpina 2° Bancolombia 3° Crepes & Waffles 4° Bavaria 5° Grupo Argos 6° Organización Corona 7° Natura Cosméticos 8° Alquería 9° Sura 10° EPM

Así mismo, en el top 10 de empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad que valora, entre otras variables, la responsabilidad con los empleados, la contribución a la comunidad, el compromiso con el país, el compromiso social, el respeto a los derechos de los consumidores, se encuentran:

Posición 2025 Ranking (S) 1° Crepes & Waffles 2° Bancolombia 3° Sura 4° Alpina 5° Comercializadora Arturo Calle 6° Organización Corona 7° Bavaria 8° Grupo Argos 9° Alquería 10° Procafelcol (Juan Valdez)

¿Cómo funciona y cómo se mide el ranking de Merco?

Según la organización, el proceso de elaboración del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, fue desarrollado con la participación de 27 fuentes de información, que de forma libre y voluntaria respondieron 81.520 encuestas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

En este monitor, participaron directivos (directivos de compañías que facturan más de 30 millones de dólares en Colombia), expertos (en responsabilidad social corporativa, analistas financieros, periodistas de información económica, miembros del Gobierno/Administración, representantes de ONG, representantes de sindicatos, asociaciones de consumidores, Social Media Manager), Merco Sociedad (población general), Merco Digital (medios digitales, influenciadores y usuarios del ámbito digital), Merco Talento y los Indicadores objetivos en la gestión de responsabilidad ESG.

