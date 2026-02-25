El calendario de 2026 traerá cambios significativos para quienes suelen programar sus viajes y descansos con antelación. Dos fechas que tradicionalmente han sido motor del turismo y el ocio familiar sufrirán ajustes que impedirán que se conviertan en los puentes largos a los que muchos están acostumbrados.

Estos son los ajustes:

El Día de la Ascensión . Mientras que en 2025 esta festividad se celebró el lunes 2 de junio —en plena temporada alta de mitad de año—, para 2026 se adelantará al lunes 18 de mayo (en un periodo académico y laboral ordinario, no en vacaciones de junio).

. Mientras que en 2025 esta festividad se celebró el lunes 2 de junio —en plena temporada alta de mitad de año—, para 2026 se adelantará al lunes 18 de mayo (en un periodo académico y laboral ordinario, no en vacaciones de junio). El Día de las Velitas (Inmaculada Concepción). En 2025, esta fecha permitió un descanso de tres días al caer lunes; sin embargo, en 2026, el 8 de diciembre será martes, eliminando por completo la posibilidad de un puente largo para iniciar las festividades navideñas.

Estos cambios están sujetos a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani. Si bien esta norma obliga a trasladar la mayoría de los festivos al lunes para incentivar el descanso, existen excepciones. En el caso puntual del 8 de diciembre, por su carácter religioso y civil específico, la ley no permite su traslado, dejando a los colombianos sin el tradicional puente de inicio de mes.

¿Cuántos festivos hay en Colombia en 2026?

Colombia se prepara para un 2026 con un calendario favorable para el descanso y el turismo. De acuerdo con el cronograma oficial, el país contará con un total de 18 días festivos, lo que representa un incremento de dos jornadas adicionales en comparación con los 16 días registrados durante el 2025.

Este aumento en los días de cese de actividades está directamente relacionado con la aplicación de la Ley 51 de 1983, mejor conocida como la Ley Emiliani. Esta normativa establece el traslado de ciertas fechas conmemorativas al lunes siguiente, con el objetivo de evitar interrupciones laborales a mitad de semana y generar fines de semana largos.

Para el 2026, se proyecta que once de estos días caerán en lunes, consolidando los populares puentes. Según la legislación, esta estructura no solo busca beneficiar el bienestar y el descanso de los trabajadores, sino también potenciar el sector turístico nacional. Con una oferta de 18 feriados, el país se mantiene como uno de los que más días no laborales tiene en la región.

¿Cuál es el mes con más festivos en Colombia 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, junio será el mes con más días festivos en Colombia durante 2026. Los trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un total de tres puentes festivos, los cuales además ocurrirán de manera consecutiva, facilitando la programación de viajes o actividades de recreación.

Las fechas exactas que darán lugar a estos fines de semana largos son:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Esta particularidad se debe a la aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que traslada las festividades religiosas al lunes siguiente para fomentar el turismo nacional. Con tres de sus cuatro lunes marcados como feriados, junio se consolida como el periodo ideal para el descanso en el primer semestre del 2026.

