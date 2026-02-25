Parte de la madrugada y la mañana de este miércoles 25 de febrero inició con un cierre entre la vía Zipaquirá-Cajicá (Cundinamarca) por un camión que se volcó, lo que ha complicado totalmente el transporte para los ciudadanos que se dirigen hacía Bogotá y Chía.

El siniestro ocurrió específicamente desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas.

Más allá del caos vial, las autoridades encendieron las alarmas ambientales debido a que el combustible del vehículo podría llegar a la quebrada de la Cruz. Ante esta situación, se emitieron las siguientes recomendaciones para los habitantes del sector:

Cerrar puertas y ventanas para evitar la filtración de gases y olores fuertes.

Usar tapabocas de manera obligatoria en caso de percibir emanaciones químicas intensas.

#Atención A esta hora permenece cerrada la vía Cajicá – Zipaquirá por el volcamiento de un camión cisterna que transportaba combustible pic.twitter.com/w1Xh73DxqX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 25, 2026

Para mitigar el impacto, las administraciones municipales sugieren a los conductores tomar las siguientes rutas alternas:

Casco urbano de Cajicá: se advierte que ya reporta un alto flujo vehicular. Vía Molino–Manas: opción habilitada para descongestionar el tramo afectado.

Se solicita transitar con extrema precaución mientras los organismos de emergencia culminan las labores de limpieza y retiro del automotor.

Hasta el momento, fue habilitado el paso en la vía Cajicá-Zipaquirá, pero continúa bloqueado el carril occidental en sentido Zipaquirá-Cajicá, el cual es el más usado por lo habitantes de estos municipios para ir hacia Bogotá y Chía, según información de Última Hora Caracol.

#CUNDINAMARCA | Fue habilitado el paso en la vía Cajicá-Zipaquirá, pero continúa bloqueado el carril occidental en sentido Zipaquirá-Cajicá debido al volcamiento de un camión cisterna con combustible.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/u5kGHRURPK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 25, 2026

Noticia en desarrollo…

