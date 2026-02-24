La tranquilidad en la familia de Diana Ospina volvió el pasado lunes 23 de enero, luego de que la mujer fue hallada viva en las afueras de Bogotá. Después de la gran noticia, ahora la tarea está en saber quiénes estuvieron detrás del secuestro de la diseñadora de modas, de quien se perdió el rastro durante casi dos días.

Poco a poco, se va armando el rompecabezas sobre este alarmante caso de inseguridad al que se exponen miles de ciudadanos en la capital. Aunque inicialmente había una versión de que a Ospina la secuestraron dos veces, porque participó más de una banda criminal, los investigadores del caso han dicho que se trataría de una sola retención.

Según El Tiempo, los dos taxis involucrados en el secuestro harían parte del mismo grupo delincuencial: tanto el vehículo en el que se subió Ospina para regresar de su casa al salir de Theatron, discoteca en Chapinero; así como el otro del se se bajaron dos delincuentes para abordar a la mujer dentro del primer carro amarillo mencionado.

Cuando la mujer de 35 años llegaba a su hogar en Santa María del Lago, en Engativá, un video de cámaras de seguridad evidenció el momento en el que es abordada por la banda para ser secuestrada y, posteriormente, ser víctima del paseo millonario. Con ello, las autoridades hablan de que por lo menos cinco personas están involucradas en el crimen: los dos taxistas, los dos sujetos que intimidaron a Ospina y el conductor de otro vehículo que entró en la escena horas después del rapto.

¿Por qué Diana Ospina fue secuestrada durante tantas horas?

Según las imágenes, a la diseñadora la retuvieron sobre las 2:30 de la madrugada del pasado 22 de febrero y fue llevada a varios puntos de Bogotá para sustraer dinero de su cuenta. Además, la obligaron a dar claves bancarias.

De acuerdo con El Tiempo, hay evidencias de retiros en cajeros automáticos del banco en el que Ospina tiene una cuenta y no se descartan transferencias a otros números. Una fuente agregó en el diario que el secuestro de la mujer habría durado tantas horas porque ella tenía una alta suma de dinero que superaría los 40 millones de pesos en un solo usuario.

Al creer que le podían robar más dinero, los rateros prolongaron su retención para poder hacer más transacciones, ya que no podían sacar toda la plata en un solo giro. Además, le hurtaron la billetera con los documentos y el celular.

El taxista que recogió a Diana Ospina en Theatron se entregó a las autoridades y dio un testimonio en el que aseguró que también fue víctima de los criminales. No obstante, el sospechoso tiene antecedentes y el taxi que conducía, bastantes irregularidades, como multas y desactualización en los papeles.

