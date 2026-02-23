Recientemente se conoció un nuevo y estremecedor video sobre la desaparición de Diana Ospina, de quien se perdió el rastro en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero cuando salía de la discoteca Theatron en Chapinero, Bogotá. Las imágenes fueron reveladas por medios como revista Semana y RCN, que evidenciaron lo que pudo ocurrir con la mujer.

Según la grabación de cámaras de seguridad, Ospina, de 35 años, iba a bordo del taxi que tomó al frente del lugar de donde salió de rumba. Mientras se movilizaba por una calle de Santa María del Lago, en Engativá, el vehículo detuvo su marcha. En esas, dos sujetos se bajan de otro carro de servicio público que seguía a la mujer y se suben por la parte trasera.

#ATENCIÓN | Este video de cámaras de seguridad probaría que Diana Ospina sí alcanzó a llegar a su casa.

En la escena se ve a dos hombres con chaquetas negras que descienden de un segundo vehículo y se suben al taxi en el que se movilizaba la mujer, cierran las puertas y arrancan.… pic.twitter.com/LXarPHzGwi — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 24, 2026

Las imágenes evidencian que la mujer fue secuestrada pasadas las 2:30 de la madrugada de aquel domingo y habría sido víctima del paseo millonario, ya que después de perderse su rastro se conoció que le habían sustraído 40 millones de pesos.

Este lunes 23 de febrero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que Diana Ospina fue hallada con vida. La mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador, en la vía que conduce a La Calera, y ya está con su familia.

La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas.

Noticia en desarrollo…

