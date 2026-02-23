El caso de Diana Ospina, desaparecida en Bogotá, tiene nuevos detalles, pues sus familiares dieron a conocer que fueron contactados por personas que aseguraban tenerla retenida. “Nos dijeron que la tenían retenida, nos pidieron una plata, accedimos y nos tumbaron”, contaron allegados, quienes señalaron que, tras consignar el dinero, dejaron de recibir respuestas.

La mujer había celebrado un cumpleaños en Theatron, reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero. Según versiones conocidas por su entorno, salió del lugar y hacia las 3:00 de la mañana tomó un taxi en la calle. Antes de subir, alcanzó a tomarle una fotografía al vehículo y enviársela a un amigo. Ahora, la imagen se convirtió en pieza clave para la investigación.

Otra situación que aumentó la angustia de sus seres queridos es que en su cuenta bancaria se habrían hecho al menos 12 retiros posteriores a su desaparición. Ese movimiento financiero encendió las alarmas y hace parte del material que ya está en manos de las autoridades.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmaron que el caso está siendo atendido. “El Gaula de la Policía trabaja de la mano de la familia recolectando información, haciendo búsqueda activa”, señalaron desde la entidad.

Mientras avanza la investigación, los allegados de Diana Ospina piden ayuda ciudadana para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero. Cada detalle, como la foto del taxi o los movimientos bancarios, podría ser determinante para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.

