Theatron se pronunció oficialmente por la desaparición de Diana Ospina, ocurrida en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, luego de que la joven saliera del establecimiento ubicado en Chapinero, en Bogotá.

En un comunicado, Theatron expresó su solidaridad con la familia y amigos de Ospina y confirmó que ya entregó los videos de sus cámaras de seguridad al Gaula y a las autoridades competentes, como parte del proceso de investigación.

De acuerdo con el establecimiento, las grabaciones muestran que la mujer salió del lugar a las 2:44 de la madrugada, en compañía de una amiga, sobre la carrera 13 con calle 59.

Videos muestran que Diana Ospina abordó un taxi tras salir del sector

Según el comunicado, tras despedirse de su acompañante —quien tomó un carro particular—, Diana Ospina caminó hasta la calle 58 bis con carrera Décima, punto en el que fue captada por cámaras subiendo a un taxi.

Ese lugar fue confirmado por Theatron como el último punto de avistamiento de la joven, información que ya hace parte del material en poder de las autoridades y que resulta clave para reconstruir su recorrido posterior.

El establecimiento aclaró que, a partir de ese momento, la investigación quedó completamente en manos de los organismos de seguridad y que la discoteca continuará colaborando con todo lo que sea requerido.

Theatron aclaró su convenio con servicio de taxis

En medio de la conmoción por el caso, Theatron también precisó que cuenta con un convenio con el servicio de Taxis Seguros, el cual está disponible para los clientes que lo solicitan y cuya información es visible desde el ingreso al establecimiento.

No obstante, el lugar no confirmó que Diana Ospina haya hecho uso de este servicio en particular, limitándose a explicar el funcionamiento del convenio y reiterar su disposición para apoyar a las autoridades.

