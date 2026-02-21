Lo que para muchos pasajeros pasa desapercibido en los muros del Aeropuerto El Dorado es, en realidad, una apuesta tecnológica contra la contaminación. Varias superficies de la terminal fueron intervenidas con NANox by Murarte, una pintura con nanotecnología fotocatalítica capaz de purificar el aire de forma continua.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Sorpresa por lo que se encontró en el aeropuerto El Dorado (Bogotá): llegó desde Estados Unidos)

El sistema está inspirado en la fotosíntesis de las plantas. A través de procesos de oxidación que se activan con la luz, el aire y la humedad, esta tecnología descompone contaminantes presentes en la atmósfera. Entre ellos se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COVs), sustancias asociadas a problemas respiratorios y al deterioro de la calidad del aire en entornos urbanos.

La fórmula aplicada en El Dorado cuenta con patente norteamericana y es pionera en el desarrollo de nanotecnología fotocatalítica para la purificación ambiental, tanto en espacios interiores como exteriores.

Lee También

Además, la compañía desarrolladora es aliada de la Nasa y ha sido reconocida por el programa europeo iSCAPE como uno de los proyectos que podrían marcar el rumbo ambiental de la Unión Europea en las próximas décadas.

En términos prácticos, el impacto es significativo. Los 1.000 metros cuadrados intervenidos con esta pintura tendrían un efecto equivalente a sembrar 1.000 árboles o a retirar de circulación cerca de 300 vehículos. La diferencia es que, en este caso, la descontaminación ocurre directamente en las superficies del aeropuerto y de manera permanente mientras haya exposición a la luz.

Qué más procesos para cuidar el medio ambiente hace El Dorado

Esta iniciativa hace parte de una estrategia más amplia con la que El Dorado busca consolidarse como un “aeropuerto conectado con el planeta”. En materia de eficiencia energética, cuenta con 18 vehículos operativos 100 % eléctricos, 14.300 luminarias LED que reducen el consumo en 51 % y más de 10.400 paneles solares instalados en sus terminales.

En gestión de residuos, el aeropuerto aprovecha el 79 % de los desechos generados y obtuvo la certificación Basura Cero en categoría Oro otorgada por ICONTEC. También reutiliza el 100 % del agua lluvia recolectada en su cubierta y dispone de 65 puntos gratuitos de recarga de agua potable para evitar millones de botellas plásticas de un solo uso.

(Ver también: Alerta en el aeropuerto El Dorado: se complica operación por protesta de trabajadores)

Con proyectos en curso como la ampliación del parque solar y nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos, El Dorado refuerza su mensaje: la infraestructura aeroportuaria también puede ser aliada en la lucha contra el cambio climático.

* Pulzo.com se escribe con Z