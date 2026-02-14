El viernes 13 de febrero de 2026, un vuelo de Latam Airlines entre Bogotá y Rionegro vivió momentos de angustia debido a un incidente provocado por dos pasajeros conflictivos, que escaló al punto de requerir un aterrizaje de emergencia. El suceso, que dejó a la tripulación y a los demás pasajeros en estado de nerviosismo, refleja el creciente problema de la conducta irrespetuosa y potencialmente peligrosa a bordo de los aviones comerciales.

Los pasajeros del vuelo 4032 de Latam Airlines se vieron atrapados en una situación de pesadilla. Poco después de despegar del Aeropuerto Internacional El Dorado, un altercado entre dos pasajeros obligó al piloto a activar los protocolos de emergencia. “La seguridad de todos está en riesgo”, anunció a través del sistema de megafonía del avión, según relatos de las personas presentes que se difundieron en redes sociales.

Como reportaron pasajeros en X (la plataforma que reemplazó a Twitter) y Facebook, el incidente generó pánico. La tensión se apoderó de la cabina mientras el avión regresaba forzadamente al Aeropuerto Internacional El Dorado. Uno de los internautas describió la situación como “de película”, evidenciando el dramatismo que se vivió.

“La Policía Metropolitana de Bogotá intervinó de inmediato”, reportaron las autoridades. Los uniformados retiraron al causante del conflicto, permitiendo a la aerolínea restablecer el orden en la cabina y finalmente reanudar el vuelo hacia Rionegro.

Esta es la foto del pasajero:

Una mujer reflejó el sentir de muchos en un comentario en Facebook: “Falta de respeto por los demás pasajeros y pilotos. Yo estaría muerta, pero no de la risa, sino de puro miedo”, haciendo referencia a la frecuencia de incidentes similares en vuelos y la sensación de vulnerabilidad que provocan.

Hasta el momento, no hay detalles precisos sobre las causas del altercado y Latam Airlines no ha emitido declaraciones oficiales adicionales. A pesar de que el incidente pudo ser controlado y no se reportaron heridos ni daños materiales, el susto y la incomodidad vividos por los pasajeros no pasaron desapercibidos.

