Las recientes inundaciones en Córdoba tienen un fuerte impacto en los sectores productivos más importantes de la región, especialmente en la ganadería y la agricultura. Estos son esenciales para la economía del norte de Colombia, y las lluvias han afectado gravemente las condiciones de vida y trabajo de los productores.

Según el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, aproximadamente 27.300 predios están inundados, lo que ha obligado a trasladar a más de 600.000 bovinos a lugares seguros. Así lo replicó el diario El Heraldo de Barranquilla. A su vez, unas 300.000 hectáreas de cultivos se encuentran en una situación crítica, poniendo en riesgo la producción agrícola de la región.

Pedro Jaller Dumar, miembro de la Junta Directiva de Fedegan y ganadero de Córdoba, informó que los registros preliminares revelan que 7.652 predios y 455.000 bovinos y bufalinos están afectados. Sin embargo, debido a las inundaciones, no se ha podido ejecutar un inventario completo de los animales, ya que los ríos aún bloquean el paso. Aunque no se sabe con certeza el número exacto de animales desaparecidos, se reporta la muerte de más de 4.000 reses y la desaparición de 1.200.

Las imágenes de los animales muertos debido a este impacto ambiental se han difundido en redes sociales como una escalofriante evidencia de una situación dolorosa:

El agua se llevó muchas cosas, pero no la esperanza. Ayudemos a las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba, Colombia. #SolidaridaGanadera @Fedegan @jflafaurie @PLMedeganadero pic.twitter.com/zlru9zBpw1 — La Pintada Pasión Ganadera (@LocalPintada) February 12, 2026

La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino Villegas, aclaró que las 450.000 cabezas de ganado mencionadas no han muerto, sino que han sido desplazadas debido a la destrucción de las pasturas por las aguas. De hecho, hay videos del drama para estos animales en medio de las inundaciones, en medio del temor al verse con el agua creciente y en el que son rescatados.

*DRAMÁTICO RESCATE DE GANADO EN CÓRDOBA* Miles de animales han muert0 debido a las inundaciones en Córdoba. En este video se aprecia cómo uno de las personas intenta rescatar a parte de su ganado. La situación en ese departamento es dramática. pic.twitter.com/krWrzee5tz — primicia5 (@primiciacinco) February 9, 2026

En respuesta a la crisis, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha agilizado la expedición de guías para el traslado de ganado y ha dispuesto de 100 hectáreas en Turipaná para ubicar temporalmente a los animales.

“Queremos poner alimentos frescos en las familias que están viviendo la emergencia, pero también ayudar a intensificar y dinamizar la actividad agropecuaria”, indicó Carvajalino.

Además del impacto en la ganadería, la crisis afecta la seguridad alimentaria en la región. Para enfrentar este desafío, el Gobierno ha lanzado un programa de adquisición de alimentos frescos provenientes de productores afectados, apoyando a las familias damnificadas y dinamizando la economía local. También se están implementando líneas de crédito para la agricultura campesina y la declaración de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APAN).

¿Por qué hay inundaciones en Córdoba, Colombia?

Las inundaciones en Córdoba responden a una compleja interacción entre factores geográficos naturales y la intervención humana sobre los ecosistemas hídricos.

En este 2026, la principal causa directa sigue siendo el aumento desproporcionado de los caudales en las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge durante las temporadas invernales. Estos ríos atraviesan gran parte de la llanura cordobesa, una zona de topografía baja y plana que facilita el desbordamiento de las aguas hacia las zonas rurales y cascos urbanos cuando las precipitaciones superan los promedios históricos, afectando principalmente a municipios como Lorica, Montería y Ayapel.

Un factor determinante es el deterioro de las ciénagas y humedales que actúan como amortiguadores naturales de las crecientes. La expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva han provocado la desecación de estos cuerpos de agua y la deforestación de las rondas hídricas. Sin la vegetación protectora, los suelos pierden su capacidad de absorción y los sedimentos obstruyen los cauces, reduciendo la profundidad de los ríos.

Asimismo, el cambio climático ha intensificado los fenómenos de variabilidad climática, como La Niña, generando lluvias más severas y frecuentes que sobrepasan la capacidad de la infraestructura de control existente, como diques y jarillones.

