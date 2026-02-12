El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la queja disciplinaria que presentó en su contra David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, y aseguró que se trata de ataques con motivaciones políticas en medio de la contienda electoral.

Sigue a PULZO en Discover

La acción fue radicada este miércoles 11 de febrero ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y fue anunciada por la abogada y también candidata presidencial Sondra Macollins, quien representa a Murcia Guzmán. Según explicó, De la Espriella habría incurrido en una presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza.

(Vea también: Graves acusaciones de David Murcia Guzmán a Abelardo de la Espriella: “Si me pasa algo, él es culpable”)

Macollins señaló que el abogado se habría quedado con 5.000 millones de pesos que, según afirmó, le fueron entregados como honorarios, sin devolverlos pese a haber abandonado la defensa “de manera injustificada”. También sostuvo que incumplió “el deber de la dignidad del derecho, el deber de la representación, el deber de lealtad y el de honradez”, y que no dejó constancia de presuntas irregularidades en el proceso de captura de Murcia Guzmán.

Lee También

Frente a estos señalamientos, De la Espriella cuestionó el momento en que se presenta la queja y lanzó críticas contra quienes la promueven. “Qué casualidad que Murcia denuncia 18 años después cuando yo voy primero las encuestas, o sea, vendrán más ataques”, afirmó.

(Vea también: ¿Queja disciplinaria contra De la Espriella le echará una mancha o le marcará otra raya?)

El abogado también hizo referencia a la entrevista en la que se dio a conocer la denuncia y arremetió contra Daniel Coronell. “La entrevista la hace un periodista, periodista entre comillas, porque yo respeto a los periodistas que no son activistas políticos, pero Coronell es activista”, expresó. Añadió que el comunicador “desde hace más de 20 años ha dicho públicamente que me detesta” y que incluso “hace poco dijo que prefería votar por un zapato que por mí”.

De la Espriella defendió su actuación en el caso DMG y aseguró que existe un pronunciamiento judicial que respalda su proceder. “Yo tengo perfectamente clara mi actuación judicial, hay un pronunciamiento judicial de hace 16 años que hizo tránsito a cosa juzgada, ahí no hay nada distinto, armar un ‘show’ mediático y como dice la Biblia, vendrán cosas peores”, sostuvo.

Lee También

Asimismo, vinculó la denuncia con supuestos intereses políticos y contractuales. En sus declaraciones mencionó a figuras como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, y afirmó que se trata de un entramado de “contratista del gobierno” y socios políticos.

Finalmente, el precandidato insistió en que no cederá ante lo que considera ataques en su contra. “A mí ni me van a doblar ni me van a quebrar ni me van a arrodillar porque yo he tenido una vida transparente. He respetado la ley y he sido un hombre absolutamente respetuoso del Estado de derecho”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.