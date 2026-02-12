El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la queja disciplinaria que presentó en su contra David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, y aseguró que se trata de ataques con motivaciones políticas en medio de la contienda electoral.
La acción fue radicada este miércoles 11 de febrero ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y fue anunciada por la abogada y también candidata presidencial Sondra Macollins, quien representa a Murcia Guzmán. Según explicó, De la Espriella habría incurrido en una presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza.
Macollins señaló que el abogado se habría quedado con 5.000 millones de pesos que, según afirmó, le fueron entregados como honorarios, sin devolverlos pese a haber abandonado la defensa “de manera injustificada”. También sostuvo que incumplió “el deber de la dignidad del derecho, el deber de la representación, el deber de lealtad y el de honradez”, y que no dejó constancia de presuntas irregularidades en el proceso de captura de Murcia Guzmán.
Frente a estos señalamientos, De la Espriella cuestionó el momento en que se presenta la queja y lanzó críticas contra quienes la promueven. “Qué casualidad que Murcia denuncia 18 años después cuando yo voy primero las encuestas, o sea, vendrán más ataques”, afirmó.
El abogado también hizo referencia a la entrevista en la que se dio a conocer la denuncia y arremetió contra Daniel Coronell. “La entrevista la hace un periodista, periodista entre comillas, porque yo respeto a los periodistas que no son activistas políticos, pero Coronell es activista”, expresó. Añadió que el comunicador “desde hace más de 20 años ha dicho públicamente que me detesta” y que incluso “hace poco dijo que prefería votar por un zapato que por mí”.
De la Espriella defendió su actuación en el caso DMG y aseguró que existe un pronunciamiento judicial que respalda su proceder. “Yo tengo perfectamente clara mi actuación judicial, hay un pronunciamiento judicial de hace 16 años que hizo tránsito a cosa juzgada, ahí no hay nada distinto, armar un ‘show’ mediático y como dice la Biblia, vendrán cosas peores”, sostuvo.
Asimismo, vinculó la denuncia con supuestos intereses políticos y contractuales. En sus declaraciones mencionó a figuras como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, y afirmó que se trata de un entramado de “contratista del gobierno” y socios políticos.
Finalmente, el precandidato insistió en que no cederá ante lo que considera ataques en su contra. “A mí ni me van a doblar ni me van a quebrar ni me van a arrodillar porque yo he tenido una vida transparente. He respetado la ley y he sido un hombre absolutamente respetuoso del Estado de derecho”, concluyó.
