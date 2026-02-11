En una entrevista exclusiva con la periodista española Eva Rey, May Luz Herrán, ex esposa de Gustavo Petro y candidata al Senado, se sinceró sobre su relación con Verónica Alcocer, la actual primera dama de Colombia.

Por primera vez, May Luz Herrán habló abiertamente sobre las tensiones familiares que surgieron tras la llegada de Alcocer a la vida de la familia Petro y cómo su presencia afectó su relación con sus hijos.

Ante la insistencia de la periodista, que quiso saber más sobre las razones de su afirmación, Herrán continuó explicando las acciones de Alcocer que considera perjudiciales para ella y su familia.

Eva Rey, sorprendida, preguntó si Alcocer había causado problemas entre los hijos de Petro y Herrán. La respuesta de Herrán fue tajante:

“Muchísimo. Ella, como mujer política, me hizo mucho daño. Fue también una de las que permitió que yo no tuviera un proceso dentro de la lista del pacto histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano de una forma horrible”. Herrán continuó relatando cómo Alcocer intervino en la campaña presidencial de 2022, cuando Petro fue candidato, y le dio órdenes que afectaron directamente a sus hijos.

“Por ejemplo, cuando se lanzó la publicidad de Petro comocandidato para 2022, dio la orden de que mis hijos no podían aparecer en la publicidad con su padre. Ya no me importa y lo voy a decir: era ella con sus hijos, y a mis hijos los miraron como si no existieran. Mis hijos fueron relegados y todo fue por orden de ella. Cuando vi la revista, los hijos de Petro y mis hijos estaban a un lado, y ella dio la orden de que mis hijos no podían estar allí. Eso fue lo que más me dolió”, reveló Herrán, visiblemente afectada.

Al ser preguntada por Eva Rey sobre si la culpa recaía en Gustavo Petro, Herrán respondió rápidamente: “No, él no ha sabido esto”.

Exesposa de Gustavo Petro habló de la humillación que le hizo Verónica Alcocer

Luego, relató una experiencia humillante que vivió con su hija Andrea Petro en el Palacio de Nariño, donde el presidente Petro las invitó a almorzar.

“En algún momento, fui con mi hija Andrea a Palacio, y Verónica se dio cuenta. El presidente dijo que nos invitaba a almorzar, pero ella dio la orden de que teníamos que irnos porque era su casa. Fue una humillación terrible. La seguridad no sabía qué hacer, pero nos dijeron que teníamos que irnos”, explicó Herrán. “Petro dio la orden de que nos quedáramos, pero Verónica no lo aceptó. Ella era la ama y señora de Palacio”, agregó.

Eva Rey, sorprendida por la dureza de las palabras de Herrán, le preguntó si Verónica Alcocer sentía celos de ella. La respuesta fue clara: “Siempre ha tenido celos. No de que Petro y yo tengamos algo, sino de que soy una mujer política. Ella siempre ha sabido humillarme y maltratarme, y esto es algo que debía decir ante cámaras. No tengo nada que ocultar, y callar todo ha sido muy duro toda la vida, especialmente con ella”, concluyó Herrán.

La confesión de Herrán sobre las tensiones con Verónica Alcocer dejó entrever un profundo conflicto familiar que se ha mantenido en silencio durante estos tres años de gobierno de Gustavo Petro.

