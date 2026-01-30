Mary Luz Herrán calentó recientemente la esfera política, luego de las recientes declaraciones de su exesposo, el presidente Gustavo Petro, quien afirmó en pleno discurso que es bueno en la cama. La actual candidata al Senado, precisamente por el colectivo que apoya al mandatario, contó sin tapujos cómo es él.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Hablar de frente”: respuesta de Petro a críticas por decir en discurso que es “bueno en la cama”)

La aspirante para llegar al Congreso respondió a la siguiente pregunta que le hicieron a través de redes sociales: “¿Qué tan inolvidable es Petro en la cama?”. Ella, sin rodeos, aseguró que mantiene “firmeza” y, aunque no habló más de la cuenta, aseguró que en un futuro si quiere contar cómo es él en la vida íntima

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mary Luz Herran (@marylherran)

La respuesta inmediatamente desató todo tipo de comentarios de sus seguidores, quienes reaccionaron con humor a la particular respuesta: ” Mary Luz, tu sí puedes dar referencia de mi presidente”, “dando buenas referencias; el presidente usa la cama para pensar”, “¿por qué hacerle esas preguntas? o “lo dice alguien que sí sabe. Qué envidia”, dijeron algunos internautas.

(Le puede interesar: Petro habla de “ruptura constitucional” por freno a emergencia económica: “Es el pueblo el que ahora decide”)

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la cama?

Durante el evento de la reapertura del San Juan de Dios, emblemático hospital en Bogotá, el mandatario habló de su vida personal y aseguró que, cuando está en la cama, aparecen cosas buenas y que allí piensa mucho.

“Hago cosas muy buenas y pienso, y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”, aseguró.

A su vez, aprovechó para tirarles a varios periodistas que, según él, indagan sobre su vida íntima.

“A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama… Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo y nos convertimos automáticamente en esclavas y esclavos, y conmigo no se hará”, complementó Petro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.