Vicky Dávila volvió a casar una nueva pelea en redes sociales, esta vez con la senadora del Mais, Martha Peralta. Todo se originó en medio de la campaña de la precandidata presidencial, quien pasó por La Guajira y visitó los indígenas wayú. Allí la exdirectora de Semana se vistió con las prendas y usó las pinturas tradicionales de esa comunidad.

Eso despertó el disgusto de la congresista que pertenece a esa etnia, quien aseguró que la periodista vestía así para ganar apoyo electoral. A su vez, dijo implícitamente que hay una especie de cinismo porque le alegan cuando la ven con “jean y camiseta”, pero que no pasaba nada si Dávila se disfrazaba de su comunidad para ganar votos.

Ah, pero hacen un escándalo cuando me pongo jean y camiseta. Hoy aparecen otros disfrazándose de nuestras costumbres y de nuestra cultura para sacar votos, para posar en fotos y hacer politiquería y ahí sí guardan silencio. ¡Qué convenientes! Yo no me visto de indígena por… pic.twitter.com/L5V0Khfz9z — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) January 29, 2026

Vicky Dávila le salió al paso a las declaraciones de la senadora aliada del petrismo y aseguró que su experiencia fue un “honor”, especialmente por haber recibido las prendas tradicionales wayú”. A su vez, se despachó contra la congresista guajira y la mandó a callar, afirmando que ha deshonrado las tradiciones de dicho pueblo indígena al apoyar al Gobierno de Gustavo Petro.

“Usted es una vergüenza para La Guajira, cómplice política de este Gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed. ¿Por qué no te callas Martha Peralta, ya que no tienes autoridad moral? No representas a esas maravillosas mujeres que conocí hoy. A ellas el honor, para ti, la justicia”, dijo la precandidata a través de ‘X’ (Twitter).

Congresista Martha Peralta, para mí fue un honor recibir la manta de las manos de las valientes mujeres WAYUU. Usted, en cambio, ha deshornado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros, y la cultura. Usted sabe todo lo que ha hecho. Usted es una vergüenza para la Guajira,… https://t.co/tiv04VbBkI — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 29, 2026

Tal respuesta desató la molestia de Peralta, quien aseguró que Dávila usó a las mujeres wayú para hacer campaña de cara a las elecciones presidenciales. Agregó que esas indígenas no necesitan representación de la precandidata, a quien calificó de “¡oportunista!”.

“Habla de autoridad moral quien durante años ha juzgado y estigmatizado a los pueblos indígenas, pero hoy recurre a ellos cuando necesita sus votos”, agregó la senadora riohachera, quien complementó: “El pueblo Wayuu no entrega su palabra ni sus símbolos a quien viene de paso a tomarse una foto y salir a desinformar desde Bogotá”

Finalmente, Dávila insistió en que Peralta es cómplice del Gobierno “corrupto” que dejó sin agua a La Guajira. “Cínica. Por ahí la nombran”, sentenció la periodista.

