La más reciente encuesta de AtlasIntel muestra quiénes lideran la carrera y también proyecta posibles resultados en una segunda vuelta.

Sigue a PULZO en Discover

Según la medición para la revista Semana, el candidato que encabeza la intención de voto es Iván Cepeda con el 36,4 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 27,9 % y Paloma Valencia con 17,5 %.

La encuesta fue hecha entre el 10 y el 12 de marzo mediante una medición digital con la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). En total participaron 4.291 personas en todo el país y el margen de error del estudio es de 2 %.

Después de los tres primeros lugares aparece Sergio Fajardo con 7,8 %. Más atrás están Claudia López (1,7 %), Clara López (1,2 %), Roy Barreras (0,9 %), Juan Fernando Cristo (0,8 %) y Luis Gilberto Murillo (0,7 %).

Lee También

En los últimos lugares de la medición aparecen Santiago Botero (0,6 %), Carlos Felipe Córdoba (0,6 %), Maurice Armitage (0,3 %), Sondra Macollins (0,1 %), Luis Carlos Reyes (0,1 %), Daniel Palacios (0,1 %), Miguel Uribe Turbay (0 %) y Mauricio Lizcano (0 %).

El estudio también evaluó posibles escenarios de segunda vuelta, que se celebraría el 21 de junio. En ese caso, Paloma Valencia obtendría el 45,7 % frente al 38,4 % de Iván Cepeda.

Otro escenario medido muestra a Abelardo de la Espriella con 43,5 %, superando nuevamente a Iván Cepeda, que alcanzaría el 39,2 %. Estos resultados sugieren que, aunque Cepeda lidera en primera vuelta, podría enfrentar un panorama más complicado en un eventual balotaje.

Lee También

Más resultados de la encuensta AtlasIntel

Otros cruces analizados muestran un panorama más cerrado. En un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, ambos quedarían prácticamente empatados, con 36,9 % y 36,7 %, respectivamente, lo que configura un empate técnico.

En cambio, si Abelardo de la Espriella se enfrentara a Sergio Fajardo en segunda vuelta, el primero obtendría el 38,6 %, mientras que el exalcalde de Medellín marcaría 26,1 %. Algo similar ocurriría en un duelo entre Paloma Valencia y Fajardo, en el que la senadora alcanzaría el 41,2 % frente al 22,9 % de su rival.

La encuesta también consultó a los ciudadanos sobre la percepción del gobierno de Gustavo Petro. Según los resultados, el 45,3 % considera que su gestión es mala o muy mala, mientras que el 33,7 % la califica como excelente o buena y el 21,1 % la ve como regular. En cuanto a la aprobación, el 53,7 % desaprueba la labor del presidente, frente a un 37,5 % que la respalda.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.