Las cartas de los candidatos para las elecciones presidenciales en Colombia en 2026 quedaron jugadas con los anuncios de quiénes van a ser sus fórmulas de camino a la primera vuelta en mayo.

En ese sentido, Paloma Valencia se inclinó a la opción de Juan Daniel Oviedo, lo que provocó la reacción tajante de Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, partido del que ella es senadora.

“Con la escogencia del doctor Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de esta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, sentenció desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Cabe remarcar que esta decisión es determinante para la búsqueda de un ganador en la primera fase (si logra más de la mitad de votos) o de los dos candidatos que vayan a segunda vuelta.

Esta fue la publicación:

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia en 2026?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia representan el evento democrático más importante del país en la actualidad. De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en dos posibles jornadas. La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional y en los puestos de votación habilitados en el exterior.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos, se procederá a una segunda vuelta electoral. Esta jornada definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026, donde se enfrentarán las dos fórmulas que hayan obtenido las mayores votaciones en la primera vuelta. Este sistema asegura que el próximo mandatario cuente con el respaldo de una mayoría absoluta de los votantes participantes.

Además, los ciudadanos que deseen cambiar su puesto de votación o inscribir su cédula por primera vez tienen plazo hasta el próximo 31 de marzo de 2026. Luego de la culminación del proceso electoral, el nuevo presidente de la República tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026.

¿Cuáles son las funciones de un vicepresidente en Colombia?

La figura del vicepresidente en Colombia es esencial para la estabilidad institucional y la continuidad del Poder Ejecutivo. Según la Constitución Política de 1991, su existencia garantiza que el país nunca carezca de un jefe de Estado, estableciendo un marco de actuación que combina roles sucesorios con tareas administrativas delegadas.

Las principales funciones constitucionales y legales de un vicepresidente en Colombia son:

Reemplazo del presidente: su función primordial es sustituir al primer mandatario en caso de faltas temporales (como viajes o enfermedades) o faltas absolutas (muerte, renuncia o destitución). En este último escenario, el vicepresidente asume el cargo por el resto del periodo presidencial.

su función primordial es sustituir al primer mandatario en caso de faltas temporales (como viajes o enfermedades) o faltas absolutas (muerte, renuncia o destitución). En este último escenario, el vicepresidente asume el cargo por el resto del periodo presidencial. Misiones y encargos especiales: el Presidente de la República tiene la facultad de confiarle tareas específicas. Estas suelen centrarse en áreas críticas como los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la equidad de género o la supervisión de proyectos de infraestructura estratégica.

el Presidente de la República tiene la facultad de confiarle tareas específicas. Estas suelen centrarse en áreas críticas como los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la equidad de género o la supervisión de proyectos de infraestructura estratégica. Nombramiento en cargos de la rama ejecutiva: el mandatario puede designar al vicepresidente en cualquier cargo de la rama ejecutiva, como un ministerio o una dirección administrativa. Un ejemplo reciente es el de la actual vicepresidenta Francia Márquez, quien también lidera el Ministerio de la Igualdad y Equidad.

el mandatario puede designar al vicepresidente en cualquier cargo de la rama ejecutiva, como un ministerio o una dirección administrativa. Un ejemplo reciente es el de la actual vicepresidenta Francia Márquez, quien también lidera el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Asesoría y representación: el vicepresidente colabora estrechamente en la ejecución de políticas públicas y representa al Estado colombiano en foros internacionales o actos oficiales, tanto internos como externos, por instrucción presidencial.

Es importante señalar que, a diferencia de otros sistemas, el vicepresidente en Colombia no tiene funciones administrativas propias otorgadas directamente por la ley, sino que su peso operativo depende enteramente de la voluntad y las delegaciones que el Presidente establezca mediante decretos. Además, la Constitución le prohíbe taxativamente asumir funciones de ministro delegatario cuando el presidente se encuentra en el exterior.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.