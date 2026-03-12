La angelóloga y numeróloga Paulina Corzo compartió con Pulzo su lectura espiritual y astrológica sobre el panorama político colombiano de cara a las próximas elecciones.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó, en sus análisis energéticos y en la interpretación de cartas, visualiza que dos candidatos fuertes llegarían a la segunda vuelta presidencial y que ambos pertenecen a signos del zodiaco muy específicos: Capricornio y Escorpio.

(Vea también: En video: así recibió Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial)

¿Quiénes irían a segunda vuelta?

De acuerdo con Corzo, esas energías corresponderían a Paloma Valencia (Capricornio) e Iván Cepeda (Escorpio), quienes, según su interpretación, tendrían la fuerza suficiente para disputar la fase definitiva de la contienda electoral.

Lee También

La angelóloga señaló que el escenario político cambió de manera significativa con la unión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, lo que, desde su punto de vista, modifica no solo la estrategia política, sino también la lectura energética del momento.

“Con la llegada de Oviedo la energía está muy elevada. Cuando yo conecto con esa energía, la primera alineación que aparece es que Paloma tiene una energía masculina muy fuerte. En su carta aparece el rey de fuego, que representa nuevos comienzos, liderazgo y cambios inesperados”, explicó Corzo.

Según la especialista, esta carta también simboliza la llegada de oportunidades, logros y transformaciones importantes. Para ella, ese fuego representa impulso político y capacidad de iniciar una nueva etapa.

En su interpretación también aparece la figura de la reina de espadas, una energía que, según explicó, estaría representando a Valencia. Esta carta simboliza inteligencia, estrategia y capacidad de tomar decisiones firmes. A su lado aparece el rey de tierra, que para Corzo representa una energía que avanza de forma lenta, pero segura, y que podría conectar especialmente con los jóvenes, que es lo que tiene Juan Daniel Oviedo.

“La reina de espadas sería ella y el rey de tierra sería esa energía que se construye con estabilidad. Es una unión de liderazgo con estructura”, comentó.

Para Corzo, el concepto que definiría el momento político que vive el país sería “reorganización”. Según indicó, varios astrólogos coinciden en que Colombia, al ser representada energéticamente por Cáncer y la influencia de Júpiter, atraviesa un ciclo que podría traer oportunidades, transformaciones y cambios importantes.

En medio de su análisis, también se refirió a la posibilidad de que las elecciones se definan en una sola vuelta o si el país tendrá que acudir a una segunda ronda. Frente a esto, fue enfática en señalar que su lectura apunta a dos vueltas electorales.

“Las cartas muestran inicialmente la posibilidad de una sola vuelta, pero aparece una energía cruzada muy fuerte. Para que hubiera una sola vuelta se necesitaría mucha coherencia y transparencia, y siento que uno de los actores no está alineado con eso”, explicó.

Al profundizar en las cartas, Corzo afirmó que, si Valencia y Cepeda llegan a la segunda vuelta, ambos estarían vibrando en una frecuencia similar de liderazgo, aunque advirtió que también aparecen señales de posibles cambios inesperados en el camino.

Entre las cartas que menciona aparece la figura de la muerte, que en el tarot simboliza transformaciones profundas. Según dijo, esta energía puede estar relacionada con cambios repentinos en el escenario político, situaciones personales o ajustes importantes dentro de las campañas.

“En la energía de Cepeda aparece también la carta del loco, que habla de decisiones impulsivas o de cometer errores”, explicó.

En contraste, aseguró que la energía de Valencia se fortalece con la presencia de Oviedo. “Ella es tierra seca y Oviedo, al ser Piscis, aporta agua, emoción y sensibilidad. Esa combinación puede nutrir su liderazgo”, comentó.

Finalmente, Corzo también mencionó al candidato Abelardo de la Espriella, a quien describió como una figura con estructura y potencial para sorprender. Sin embargo, según su lectura, su papel podría terminar siendo clave dentro de la dinámica política que rodea la posible alianza entre Valencia y Oviedo y poder darle contrapeso a Cepeda y Aida Quilcué.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.