La periodista Tatiana Gordillo, recordada por su trabajo en Noticias Caracol y conocida popularmente como la ‘bicireportera’, inició una nueva etapa profesional tras su salida del informativo, en el que trabajó durante más de una década.

Luego de despedirse del noticiero a comienzos de 2026, la comunicadora empezó a abrirse camino en proyectos vinculados con el sector público y con iniciativas enfocadas en el contacto directo con la ciudadanía en la Alcaldía de Bogotá.

En conversación con Pulzo, Gordillo explicó que su nuevo rol institucional estará enfocado en fortalecer el vínculo entre la gente y las entidades públicas. Según detalló, su labor estará relacionada con escuchar a los ciudadanos y ayudar a que sus inquietudes y necesidades puedan ser canalizadas hacia las instituciones.

“Mi trabajo estará ligado a estar del lado de la gente, del lado del que necesita ser escuchado”, aseguró la periodista, destacando que esa cercanía con las personas ha sido una de las características que ha marcado su carrera profesional.

Para Gordillo, este nuevo espacio representa una oportunidad para convertirse en un puente entre la ciudadanía y el poder público. Su intención es facilitar que los ciudadanos puedan acercarse a las instituciones y que sus problemáticas tengan mayor visibilidad y atención.

Estas apariciones dejaron en evidencia su vínculo con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, desde donde estaría apoyando iniciativas de información ciudadana y divulgación institucional.

¿En qué otro canal apareció Tatiana Gordillo?

Ahora, en medio de su nueva etapa profesional, Gordillo también ha sorprendido a algunos televidentes al aparecer en la pantalla de Canal Capital, el canal público de Bogotá, cuya programación está enfocada en contenidos informativos, culturales y ciudadanos.

Allí ha sido vista participando en el programa ‘Hablemos Bogotá’, un espacio televisivo que busca abordar temas de interés para los habitantes de la ciudad y explicar proyectos y avances de la capital desde diferentes perspectivas.

Este programa se plantea como un punto de encuentro para que los ciudadanos puedan conocer y debatir asuntos que impactan la vida diaria en Bogotá, desde movilidad y espacio público hasta iniciativas sociales y culturales.

Con este nuevo camino, Tatiana Gordillo continúa ligada a la comunicación, aunque desde un enfoque distinto al que desarrolló durante años en el periodismo televisivo. Su objetivo, según ha reiterado, sigue siendo el mismo: mantenerse cerca de la gente y contribuir a que sus voces sean escuchadas.

La periodista ya había adelantado que su salida de Noticias Caracol, anunciada en enero de este año, respondía a una decisión personal. Según explicó en su momento, sentía que era el momento adecuado para explorar nuevos retos profesionales luego de muchos años dedicados al periodismo televisivo.

Durante su paso por el informativo del canal privado, Gordillo se ganó el reconocimiento de los televidentes gracias a sus reportajes sobre movilidad en Bogotá. Su estilo cercano y su manera particular de cubrir la información la llevaron a convertirse en una figura muy recordada por el público.

Uno de los elementos que más llamó la atención en su trabajo fue el uso de la bicicleta como herramienta de reportería. A través de este formato, la periodista recorría diferentes zonas de la ciudad para informar sobre el estado de las vías, el tráfico y las problemáticas del transporte en la capital, lo que le valió el apodo de ‘bicireportera’.

