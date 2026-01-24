La despedida de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol en vivo se convirtió en uno de los momentos que sorprendió a los televidentes el viernes 23 de enero de 2026, por lo que ella salió al paso para aclarar la situación.

Por medio de un video desde su cuenta personal de Instagram, en el que no contuvo el llanto, explicó a qué se dedica ahora y las motivaciones para salir del mencionado canal de la televisión colombiana.

“Debo decirles adiós porque a veces los sueños requiere valentía. No es para nada fácil de verdad pero hoy decidí asumir un nuevo reto voy a asesorar una entidad muy importante para la gente es este país, con la misma pasión, el mismo compromiso y sobre todo el mismo corazón”, contó.

Lo cierto es que señaló que espera mantenerse en contacto con los seguidores en la red social gracias a la información que va a compartir por medio de los espacios digitales personales que tiene.

“Pero ojo, no me voy a ir de ustedes, voy a seguir creando contenido, contando historias, enseñando trámites acompañándolos porque esta conexión que tuvimos ustedes y yo no puede terminar”, afirmó.

Lo cierto es que también sorprendió al contar un camino aún más propio con el que toma un rumbo en el que espera darle vuelo a una ilusión que persigue desde hace un tiempo.

¿Cuál es el nuevo negocio de Tatiana Gordillo luego de Noticias Caracol?

La periodista Tatiana Gordillo emprendió el proyecto de Skybike, una marca en la creación de contenidos en el que busca impulsar la actividad física por medio de la bicicleta estática como herramienta.

“Además, voy a lanzar un sueño que lleva pedaleando años en mi corazón”, explicó la comunicadora que durante más de una década sobresalió en Noticias Caracol con su labor.

De hecho, la conocida como ‘Biciperiodista’ indicó que dejaba el casco y la bicicleta al mostrarse en medio de un ejercicio que sirvió para abrir la expectativa sobre este cambio y el mencionado nombre de la naciente marca con la que espera dar el salto digital.

El tema no es menor si se considera que Gordillo tiene más de 115.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 109.000 usuarios en su espacio de TikTok, con más de 1,3 millones de reacciones positivas en esta última.

La creación de contenido se ha convertido en una forma próspera de obtener ingresos para las figuras públicas y personas que logran una audiencia con la que atraen marcas que invierten en sus espacios digitales en la búsqueda de consecución de clientes.

Aunque la periodista no explicó puntualmente cómo pretende impulsar este proyecto, queda claro que su sueño empieza con un importante impulso gracias a su buen legado profesional.

¿Quién es Tatiana Gordillo?

Tatiana Gordillo es una destacada periodista y presentadora colombiana, ampliamente reconocida por su labor como reportera en Noticias Caracol, el informativo de mayor audiencia en el país.

A lo largo de su trayectoria, se especializó en el periodismo de denuncia ciudadana y movilidad, convirtiéndose en una voz fundamental para los habitantes de Bogotá y otras regiones.

Su estilo se caracteriza por la cercanía con la comunidad, recorriendo diariamente las calles para visibilizar las problemáticas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, desde el estado de las vías hasta las deficiencias en el transporte público.

Graduada en Comunicación Social y Periodismo, Gordillo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el canal Caracol, donde ha liderado secciones populares como ‘El periodista soy yo’.

Su capacidad para conectar con la gente y su rigurosidad al cuestionar a las autoridades locales le han otorgado una alta credibilidad en el panorama mediático nacional.

Además de su trabajo en televisión, Tatiana mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte el detrás de cámaras de sus reportajes y profundiza en las historias que presenta en las emisiones diarias del noticiero, fortaleciendo así su marca personal como comunicadora comprometida.

Su impacto en la opinión pública ha sido tal que sus informes causaron respuestas inmediatas por parte de las entidades gubernamentales, logrando soluciones concretas para las denuncias de los televidentes.

