El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a una pregunta directa de la periodista María Camila Roa sobre la preocupación que existe entre algunos comunicadores por la forma en la que él reacciona ante los cuestionamientos.

La periodista mencionó que hay colegas que consideran que el aspirante presidencial emprende acciones judiciales contra quienes lo critican, lo que ha despertado ruido en el entorno mediático y político.

Ante ese planteamiento, De la Espriella aseguró que su postura no es contra el periodismo, sino contra lo que considera informaciones falsas. “Yo he sido defensor de medios de comunicación y de periodistas. Yo no tengo problema”, afirmó inicialmente, antes de aclarar que su límite está en lo que, según él, son mentiras difundidas en su contra.

Este es el fragmento de la entrevista:

Abelardo de la Espriella se defiende

En su respuesta, De la Espriella diferenció entre lo que llamó “periodistas de verdad” y un grupo que calificó como “activistas” disfrazados de comunicadores. Según el candidato, cuestionar, preguntar y criticar hace parte del ejercicio democrático y no representa un problema para él.

“Ese es un trabajo necesario en la democracia. Es un trabajo necesario para el futuro de un país”, dijo al referirse al periodismo, aunque insistió en que no permitirá que se publiquen versiones que, a su juicio, no se ajustan a la verdad.

Como ejemplo, mencionó una columna en la que, según explicó, se habrían difundido dos afirmaciones falsas sobre un evento social y un proceso judicial. De la Espriella aseguró que presentó pruebas para desmentir esos señalamientos y sostuvo que su reacción no obedece a persecución, sino a la defensa de su buen nombre.

Puntualmente, el abogado se refirió a la columna de Ana Bejarano titulada Alex y Abelardo, divulgada a comienzos de enero de 2026 en portales como Cambio y Los Danieles. En ese texto, la periodista cuestionó la trayectoria profesional del aspirante, en particular su rol como abogado defensor de Álex Saab, empresario señalado de ser operador financiero del régimen de Nicolás Maduro, y planteó dudas sobre la coherencia entre ese pasado y su discurso político actual.

En la columna, Bejarano reconstruyó hechos y relaciones a partir de investigaciones periodísticas previas, documentos judiciales y antecedentes públicos. Además, dejó ver que Saab estuvo en la fiesta del cumpleaños número 40 de De la Espriella, lo que derivó en un fuerte rechazo por parte del equipo del candidato. Desde su campaña se calificaron varias afirmaciones como falsas o imprecisas y se exigió una rectificación pública, advirtiendo que, de no producirse, se acudiría a acciones legales para proteger el buen nombre de De la Espriella.

La respuesta sobre la crítica y la libertad de prensa

Ante otra repregunta de la periodista sobre si habrá respeto a los medios y si no es “alérgico a la crítica”, el candidato aseguró que ha sido uno de los más atacados durante la campaña presidencial.

“¿Pero alguien ha llevado más palo que yo en esta campaña?”, cuestionó, al tiempo que señaló que no le incomodan las opiniones personales sobre su apariencia, su acento o su estilo, siempre y cuando no se difundan, según él, informaciones falsas.

Finalmente, reiteró que no tiene problema con que lo cuestionen o lo critiquen, pero insistió en que su exigencia es que se diga la verdad. “A mí no me importa lo que piensen de mí, me tiene sin cuidado. Pero lo que sí yo no voy a permitir es que se digan mentiras”, concluyó.

