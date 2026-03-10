José Manuel Restrepo Abondano es un economista, académico y político colombiano nacido en Bogotá el 31 de agosto de 1970. Ha ocupado importantes cargos en el sector público y en la academia, y es reconocido por su participación en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez.

Restrepo es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario. También tiene una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la University of Bath.

Además, realizó estudios de alta gerencia en el Inalde Business School de la Universidad de La Sabana. En el ámbito académico ha ocupado cargos relevantes.

Fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), vicerrector y posteriormente rector de la Universidad del Rosario entre 2014 y 2018. Más adelante asumió la rectoría de la Universidad EIA, institución enfocada en ingeniería, ciencias y administración.

En el sector público, fue ministro de Comercio, Industria y Turismo desde agosto de 2018 hasta mayo de 2021. Posteriormente fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público en medio de las protestas sociales de 2021, tras la renuncia de Alberto Carrasquilla.

Permaneció en ese cargo hasta agosto de 2022. Proviene de una familia tradicional colombiana con vínculos históricos con figuras como Francisco de Paula Santander. A lo largo de su carrera ha combinado la academia, la consultoría y la gestión pública.

Restrepo será fórmula de Abelardo de la Espriella

De La Espriella anunció que su fórmula vicepresidencial será el economista y exministro José Manuel Restrepo Abondano. Con esta decisión, el candidato aseguró que busca construir consensos, tender puentes entre sectores con posturas distintas y aportar experiencia al proyecto político que propone para el país.

Explicó que la elección de Restrepo responde a la necesidad de rodearse de personas con trayectoria, solvencia técnica y vocación de servicio para enfrentar los desafíos económicos y sociales de Colombia.

Según el candidato, su fórmula vicepresidencial aportará rigor académico, experiencia en el manejo económico del país y una trayectoria pública marcada por la integridad.

También afirmó que la decisión no obedece a cálculos políticos ni a recomendaciones externas, sino a la convicción de que el país necesita líderes preparados para reconstruir la confianza y promover el diálogo nacional.

Por su parte, Restrepo señaló que asume este reto con el objetivo de contribuir a que Colombia se reencuentre como nación, fortalezca la democracia y supere la polarización.

El economista ha tenido una amplia trayectoria académica y pública: fue ministro de Comercio entre 2018 y 2021 y ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Actualmente es rector de la Universidad EIA.

