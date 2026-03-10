Enrique Gómez Martínez, El director de Salvación Nacional (partido que respalda a Abelardo de la Espriella), se refirió al panorama que dejó la llamada ‘Gran Consulta por Colombia’ y a las posibles alianzas entre sectores de derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En diálogo con Semana, el dirigente aseguró que una eventual unión entre la senadora Paloma Valencia y el candidato De la Espriella no sería conveniente desde el punto de vista político.

Según explicó Gómez, los proyectos políticos que representan ambos líderes son diferentes y una alianza temprana podría resultar contraproducente para el electorado que respalda cada propuesta y hasta mencionó un impedimento jurídico para la primera vuelta.

“Legalmente no es posible. Obviamente, la doctora Paloma tiene que cumplir el compromiso de la consulta, inscribir su nombre hasta el 13 de marzo. De otra forma le aplicarían una sanción. Y, obviamente, el mandato de Defensores de la Patria, con sus 5.200.000 de firmas, es un mandato igualmente relevante”, indicó Gómez.

¿Qué sigue para las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella?

A su juicio, ese tipo de acuerdos no corresponde al momento actual del proceso electoral ni contribuiría a fortalecer las opciones de la derecha en la contienda presidencial.

“No, no creo que ese sea el camino. Cualquiera que abandone su mandato comete un error político. El voto de la gente hay que tomarlo en serio. Esa alianza no se ha discutido y no es el camino. La vía es competir en democracia y postularse de cara a la primera vuelta. El pueblo soberano elegirá” agregó el líder de esa colectividad.

El dirigente también analizó el escenario político que dejó la jornada electoral reciente, en la que varias fuerzas políticas comenzaron a definir sus estrategias rumbo a la primera vuelta presidencial.

Además, insistió en que su sector continuará promoviendo su propio proyecto político, el cual —según dijo— busca presentarse como una alternativa distinta dentro del espectro de la derecha.

“Seguir adelante. Nosotros seguimos convencidos de que somos la única opción viable. Somos la opción de la renovación, de la transformación de la política, de una nueva forma de expresar las ideas”, recalcó Gómez a la revista.

Las declaraciones de Gómez se conocen luego de los resultados de la consulta de la derecha realizada junto con las elecciones legislativas. En ese proceso, Paloma Valencia logró una votación destacada que la posicionó como opcionada para ocupar la Casa de Nariño.

Mientras que Abelardo de la Espriella, quien impulsa su candidatura presidencial con el respaldo de Salvación Nacional, también busca consolidar su base política con miras a la elección de 2026.

En medio de las discusiones sobre eventuales acuerdos entre candidatos y movimientos, el debate sobre posibles alianzas seguirá marcando el rumbo de la campaña presidencial en Colombia, especialmente a medida que se acerque la fecha límite para la inscripción de candidaturas y se definan las fórmulas y coaliciones que competirán en la primera vuelta

