Escrutada la totalidad de las mesas de las elecciones legislativas que tuvieron lugar este domingo 8 de marzo, la representante de la Cámara de Representantes Jennifer Pedraza obtuvo más de 60.000 votos, una de las más altas votaciones de estos comicios. La joven se postuló por la coalición Ahora Colombia, integrada por los movimientos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, y recibió un multitudinario respaldo en ese paso que aspiran a dar quienes comienzan su carrera política, pero en el que también muchos tropiezan.

A Pedraza se le recuerda por haber sido líder estudiantil durante el paro nacional de 2018, elegida dos veces representante del estudiantado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Bogotá, y después una de las voceras nacionales de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acreees), que fue una de las organizaciones estudiantiles que más convocaron a estudiantes de universidades públicas para marchar por la financiación de la educación durante el gobierno de Iván Duque. Su origen en el Polo Democrático y su cercanía a Jorge Robledo le dan la impronta de ser de izquierda, pero no petrista.

Integró la lista a la Cámara por Bogotá del partido Dignidad y Compromiso en las legislativas de 2022, y fue elegida con más de 22 mil votos. De ahí en adelante se caracterizó por su defensa de los jóvenes, las mujeres y los estudiantes. También, por ser una de las opositoras más encarnizadas del Gobierno de Gustavo Petro: se ha opuesto con vehemencia a la reforma a la salud y radicó una moción de censura contra el ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo; ha pedido la renuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, y ha denunciado contratación en el Gobierno pese a haber entrado en vigor la ley de garantías.

La preocupación de Pedraza por el mérito en la administración pública y en contra del empleo militante o la designación de altos cargos por pago de favores también hizo que diera a conocer el caso de la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, cuyo esposo, Édgar de Jesús Bernal Coconubo, fue nombrado asesor del superintendente de servicios, Felipe Durán Carrón. En contraprestación, Arriero nombró a Juliana Rodríguez, esposa del superintendente Durán Carrón, subdirectora de Control Migratorio en Migración Colombia.

Jennifer Pedraza deja al descubierto a favorecida de Gustavo Petro

Pero uno de los hechos que más le ha dado notoriedad y exposición mediática a esta santandereana que acaba de cumplir 30 años subsume sus más grandes inquietudes: los jóvenes y la corrupción en la política. Pedraza fue la que puso al descubierto las graves irregularidades en que habría incurrido la joven Juliana Guerrero, nombrada desde abril de 2025 por el presidente Petro como su delegada ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, y luego designada por el mandatario como viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

Pedraza encontró que Guerrero entregó diplomas de contadora pública y tecnóloga en gestión contable otorgados por la Fundación de Educación Superior San José, pese a no haber presentado las pruebas Saber Pro ni TyT, y no haber asistido a clases. A la postre, la Fundación San José reconoció que Guerrero no tenía registro académico y anuló sus títulos. Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y violación de sus datos, pero no se presentó a la conciliación ante la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, Pedraza aseguró que la inasistencia de Guerrero, “que toda Colombia reconoce como tramposa, es un mal precedente para su denuncia”.

Por este hecho, la Fiscalía imputará a Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, ex secretario general de la institución educativa, los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Eso ocurrirá este martes 10 de marzo. La entonces representante y hoy senadora Pedraza había pedido también medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tumbar el decreto mediante el cual el presidente Petro designó a Guerrero como su representante en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Pero una hora después de que la Fiscalía anunciara la solicitud de imputación de cargos y detención domiciliaria contra Guerrero, la Presidencia de la República pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negara la medida cautelar interpuesta por Pedraza, con el argumento de que no existe una condena en firme que obligue a apartar del cargo a Guerrero. La tozudez del Gobierno de nombrar en altos cargos a personas sin idoneidad seguirá chocando con la ahora senadora Pedraza, elegida con una copiosa votación por defender causas como el hecho de que hay miles de jóvenes bien preparados, con estudios de posgrado incluso, legalmente obtenidos, que no tienen una oportunidad como la que le quiere dar Petro a Juliana Guerrero.

