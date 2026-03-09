Tras los resultados de las consultas presidenciales de este domingo 8 de marzo de 2026, Juan Daniel Oviedo se ha convertido en una de las fichas más codiciadas del tablero político. A pesar de haber quedado en segundo lugar en la consulta de centroderecha, su caudal de 1.251.423 votos —gran parte de ellos obtenidos en Bogotá— lo posiciona como el “fiel de la balanza” para la primera vuelta. En diálogo con Néstor Morales en Blu Radio, Oviedo aclaró si su futuro está en el Palacio Liévano o acompañando a la ganadora Paloma Valencia.

Oviedo no ocultó su satisfacción por el desempeño de su lista y su candidatura, a pesar de no haber obtenido el tiquete presidencial. Para el exdirector del Dane, su votación es un mensaje claro de que el centro político en Colombia sigue vivo y tiene fuerza propia, especialmente en la capital del país.

“Tal cual, derrotado con orgullo, pero demostramos a Colombia que el centro existe y que es posible hacer política sin venderle el alma al diablo y también ver que Bogotá habló”, afirmó Oviedo, resaltando que su proyecto logró una votación de opinión que no dependió de maquinarias tradicionales.

Ante los rumores que lo ubican como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Oviedo fue cauteloso. Confirmó que acompañó a la senadora a celebrar su triunfo, pero aclaró que hasta el momento no existe un ofrecimiento formal sobre la mesa. Sin embargo, reveló que este lunes sostendrá una conversación clave con la candidata del Centro Democrático para definir posibles alianzas.

“Yo creo que es difícil hacer esa evaluación porque no me la han ofrecido y no me han dado los términos claros. Tenemos que ver si esa opción política que va a proponer Paloma es compatible con nosotros. Escucharemos la propuesta de Paloma, vamos a estar pendiente para ella y para nuestros votantes”, puntualizó Oviedo. Supeditar la alianza a la “compatibilidad” es un mensaje directo: Oviedo no se unirá a cualquier discurso extremo si este choca con su visión técnica y de centro.

La pregunta sobre si preferiría una nueva aspiración a la Alcaldía de Bogotá sigue en el aire. Con una votación que duplicó a figuras como Claudia López en la capital (quien obtuvo una victoria agridulce en su propia consulta), Oviedo sabe que tiene las llaves de la ciudad en su bolsillo. Su decisión de aceptar una vicepresidencia dependerá de si Paloma Valencia está dispuesta a moderar su discurso para acoger al votante de opinión bogotano que Oviedo representa. Por ahora, Juan Daniel Oviedo se mantiene como el “soltero más codiciado” de la política colombiana. Si Paloma Valencia logra seducirlo con una propuesta programática seria, la derecha y el centro podrían llegar unidos a mayo con una fuerza casi imbatible. De lo contrario, Oviedo seguirá cultivando su fortín en Bogotá, preparando el terreno para recuperar la capital o jugar como independiente en el futuro cercano.

