Juan Daniel Oviedo fue el gran ganador, después de Paloma Valencia, de los comicios de hoy en Colombia. Escrutado más del 80 % de los comicios, el exdirector del Dane está cerca del millón de votos y es la sorpresa de la jornada.

Sigue a PULZO en Discover

Ante el resultado, ahora comienza a sonar el nombre de Oviedo como una posible fórmula vicepresidencial de la candidata Valencia, algo similar a lo que ocurrió hace cuatro años, cuando Francia Márquez logró más de 785.000 votos y se convirtió en la fórmula de Gustavo Petro.

En esa misma línea fueron las preguntas que le hicieron a Oviedo en su sede de campaña, luego de confirmarse que ocupó el segundo lugar de la consulta. Aunque varios medios dieron por hecho que ya le hicieron la propuesta para ser fórmula de Valencia, él lo negó y afirmó que esto no ha pasado.

¿Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

El experto en estadística también enfatizó en que honrará su palabra y apoyarán a Paloma Valencia, por ser la ganadora de la gran consulta.

Este tema cobra gran importancia, entre otras cosas, porque los mismos compañeros de la consulta han señalado a Oviedo de ser petrista o simpatizante del hoy presidente, algo que él no ha negado, pero tampoco ha reconocido.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario, con un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse. Su perfil técnico se consolidó como director del Dane (2018-2022), donde alcanzó niveles de popularidad inéditos para un funcionario de estadística. Su capacidad para explicar el costo de vida (IPC) y la pobreza con pedagogía lo posicionó como un líder capaz de humanizar las cifras, manteniendo una independencia técnica que le valió el respeto de diversos sectores ideológicos.

En 2023, Oviedo sacudió el panorama local al obtener la segunda mayor votación a la Alcaldía de Bogotá con más de 614.000 votos, superando a maquinarias tradicionales bajo su movimiento independiente “Con Toda por Bogotá”. Al asumir su curul en el Concejo por el Estatuto de Oposición, se distinguió por ejercer un control político basado en evidencia, alejándose del ataque personal para centrarse en la eficiencia administrativa del actual gobierno distrital.

(Vea también: Moñona de Valencia: derrota a 8 precandidatos, a Petro-Cepeda, y aprieta a De la Espriella)

Fiel a su estilo disruptivo, Oviedo oficializó su renuncia al cabildo distrital en mayo de 2025 para centrarse en su proyecto nacional: “Con Toda por Colombia”. Su campaña para 2026 se fundamenta en la “política de los datos”, buscando una alternativa de centro que rompa la polarización entre petristas y antipetristas. Su propuesta actual prioriza la seguridad con enfoque tecnológico, la reactivación del empleo formal y una reforma a la justicia que combata la impunidad desde la eficiencia.

Hoy, el matemático se convirtió en la gran sorpresa electoral en los comicios y ahora sus decisiones jugarán un papel muy importante, entre otras cosas, porque su perfil no está empañado por escándalos que puedan afectar la campaña de Paloma Valencia u otro candidato.

* Pulzo.com se escribe con Z