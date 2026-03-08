Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
Mar 8, 2026 - 6:37 pm

Paloma Valencia se impuso con contundencia en la ‘Gran consulta por Colombia’, la cual se votó en las elecciones de este domingo 8 de marzo, el primero que la felicitó fue David Luna, candidato que también participaba en esa coalición. El candidato la felicitó y aseguró que la alianza que hicieron fue un éxito.

“A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país. Sin ningún tipo de cuestionamiento, ayudaré a este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidenta de Colombia”, dijo Luna a través de un video en ‘X’ (Twitter).

