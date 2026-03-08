La carrera por la Casa de Nariño en 2026 ya tiene cifras claras sobre la mesa. De acuerdo con las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reposición de votos para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo se fijó en 8.287 pesos por cada sufragio válido. Esta cifra representa el ingreso potencial que figuras como Claudia López recibirían por su desempeño en las urnas, siempre que cumplan con los requisitos de ley.

Sigue a PULZO en Discover

En la denominada ‘Consulta de las Soluciones’, el panorama para la exalcaldesa de Bogotá fue de un favoritismo absoluto de acuerdo con la encuesta de Invamer, la más cercana a la jornada en cuestión..



Según esas mediciones, López concentraba el 92,9% de la intención de voto dentro de su coalición, superando ampliamente a Leonardo Huertas, quien registró apenas un 7,1%.

Haciendo un cálculo y teniendo en cuenta los resultados de este domingo, Claudia López haría alrededor de 400.000 votos en su consulta, lo que le representaría una suma cerca a los 336 millones de pesos por la reposición de votos, a la espera de definir cuántos sufragios sacó en total.

Si se considera que la participación estimada para este proceso es del 8 % del padrón electoral, la cantidad de recursos por reposición para su campaña es sustancial, consolidándola como una de las candidatas más fuertes financieramente.

Lee También

Respecto a la logística y límites de inversión, el CNE estableció reglas estrictas para mantener la equidad. Cada aspirante tiene un tope máximo de gastos de 18.555 millones de pesos para esta fase de consultas.

Claudia López, quien además contó con la ventaja estratégica de ocupar la primera posición en el tarjetón electoral, deberá administrar estos recursos para asegurar su paso a la primera vuelta presidencial de mayo.

Sin embargo, el escenario post-consulta plantea desafíos. Al proyectar una eventual contienda frente a otros líderes, las encuestas muestran que Iván Cepeda lidera con un 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9 %.

En este simulacro, López captura el 11,7% de los apoyos, situándose por encima de Paloma Valencia (10,0 %) y Sergio Fajardo (6,6 %). El éxito económico de su consulta será vital para financiar la costosa estructura publicitaria necesaria para remontar estos números en la etapa definitiva.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. Esta fecha corresponde a la primera vuelta presidencial, donde los ciudadanos colombianos habilitados elegirán al sucesor de Gustavo Petro. Según el calendario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, si ningún candidato logra obtener la mitad más uno de los votos válidos ese día, se deberá realizar una segunda vuelta electoral.

En caso de ser necesaria una nueva jornada para definir al ganador entre los dos candidatos más votados, la fecha programada es el domingo 21 de junio de 2026. Es importante recordar que este proceso electoral es independiente de las elecciones legislativas, las cuales se realizan previamente el 8 de marzo de 2026, día en el que también se ejecutan las consultas interpartidistas para definir candidatos únicos de las coaliciones.

Los ciudadanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de manera anticipada durante una semana completa, iniciando el lunes 25 de mayo y finalizando el día oficial de los comicios. Para participar, los votantes deben haber inscrito su cédula previamente en los plazos fijados por la autoridad electoral. El cumplimiento de este calendario garantiza la estabilidad democrática y la alternancia en el poder ejecutivo del país bajo los estándares de transparencia supervisados por organismos nacionales e internacionales de control

¿Quién es Claudia López?

Claudia López Hernández es una de las figuras más influyentes de la política colombiana contemporánea. Nacida en Bogotá el 9 de marzo de 1970, es profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Northwestern.

Su trayectoria pública comenzó en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que impulsó la Constitución de 1991. Antes de ocupar cargos de elección popular, destacó como investigadora y analista, siendo reconocida por sus denuncias que ayudaron a destapar el escándalo de la parapolítica en Colombia.

En 2014 fue elegida senadora de la República por el Partido Alianza Verde, donde lideró iniciativas contra la corrupción. En 2019 hizo historia al convertirse en la primera mujer alcaldesa electa de Bogotá (periodo 2020-2023), gestión marcada por el manejo de la pandemia del COVID-19, la creación de las Manzanas del Cuidado y el avance en la construcción de la primera línea del Metro.

Actualmente, Claudia López es precandidata a la presidencia para las elecciones de 2026. Para este propósito, inscribió el movimiento significativo de ciudadanos denominado “Imparables”, con el cual recolectó firmas para validar su aspiración de manera independiente, alejándose de las estructuras tradicionales de partidos y de las corrientes del petrismo y el uribismo.

* Pulzo.com se escribe con Z