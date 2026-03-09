La sorpresiva votación de Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia, en la que alcanzó la cifra de 1.251.423 votos, sigue produciendo suspicacias en todos los sectores políticos. El último en sumarse a la controversia fue Gustavo Bolívar, quien, a través de un agudo análisis, puso en duda la “pureza” de esos apoyos y sugirió que el exdirector del Dane le debe gran parte de su éxito a un sector del petrismo que decidió “meter la mano” en la consulta de la derecha.

El argumento principal de Bolívar reside en la enorme brecha que existe entre la votación personal de Oviedo y el desempeño de su estructura política en las elecciones legislativas. Para el exsenador del Pacto Histórico, resulta “sospechoso” que un candidato mueva más de un millón de personas, pero que su lista al Senado, que incluso llevaba su nombre, apenas lograra 105.000 sufragios.

“¿Por qué él saca más de 1.2 millones de votos y su lista al Senado saca solo 105 mil votos? Si miramos la lista de Roy al Senado, saca casi los mismos votos que él en la consulta. Paloma saca alrededor de los mismos 3 millones que sacó su partido. Todos menos Oviedo”, cuestionó Bolívar.

Ante esta inconsistencia estadística, Bolívar lanzó tres hipótesis que han encendido el debate este lunes pos-electoral:

Agradecimiento petrista: según Bolívar, el “petrismo de opinión” habría premiado a Oviedo con votos por su estrategia de no polarizar y reconocer públicamente algunos logros del Gobierno Nacional, en una consulta donde la izquierda no tenía una competencia interna real.

Admiro la campaña que hizo Oviedo y su estrategia de no polarizar y reconocer los logros del gobierno. Pero, sin desconocer su votación, hay algo que no cuadra y que no se ha analizado en profundidad. ¿Porqué él saca más de 1.2 millones de votos y su lista al Senado, que además… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 9, 2026

La gran incógnita que plantea Bolívar, y que mantiene en vilo al país, es si esos 1.2 millones de votos son realmente endosables a una coalición de derecha en primera vuelta. Si la teoría de Bolívar es cierta y gran parte de esos votos provinieron de sectores progresistas o de centro-izquierda que solo querían “jugar” en la consulta ajena, Paloma Valencia podría tener dificultades para retener ese capital electoral en mayo.

Por ahora, Oviedo ha guardado silencio frente a las pullas de Bolívar, mientras el país político analiza si el “fenómeno Oviedo” es una fuerza real o, como sugiere el exsenador, un espejismo inflado por el cálculo electoral de sus propios opositores.

