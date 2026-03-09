Las tensiones políticas en el país no solo se viven en las urnas, sino también en los pasillos donde la prensa busca las reacciones de los protagonistas. Luego de conocerse los resultados de la Gran Consulta por Colombia, un momento de alta tensión se volvió viral rápidamente: el cruce de palabras entre la periodista Vicky Dávila y Laura Rodríguez, del Tercer Canal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quiénes son los senadores de Colombia 2026-2030: así va conteo, con Pacto Histórico arriba)

El ambiente ya estaba caldeado. Aunque la Gran Consulta por Colombia logró movilizar a un sector importante del electorado, los números individuales dejaron ver ganadores y derrotados. En este escenario, Paloma Valencia se alzó con el triunfo, dejando a Dávila en una posición que, para algunos analistas y colegas, resultó inesperada.

Después de conocerse los resultados, Rodríguez abordó a Dávila para cuestionarla sobre su desempeño en las urnas. La pregunta fue directa y, para muchos, punzante: “¿Cómo se siente en este momento, se siente como una perdedora?”.

Lee También

La respuesta de Dávila no se hizo esperar. Con un evidente tono de incredulidad y molestia, replicó con un seco: “¿Por qué?”. Ante la insistencia de Rodríguez, quien argumentó que la pregunta nacía del hecho de haber perdido la consulta, la exdirectora de Semana estalló en defensa del bloque político:

“Pero si ganó Paloma, ¿cómo voy a estar de perdedora? Perdedora Claudia, perdedor Roy, que es una vergüenza que hayan tenido esas consultas tan pobres. Pero nosotros todos ganamos, la Gran Consulta es una put…”, sentenció Dávila, dejando la frase en el aire pero con una energía que denotaba su indignación.

Acá, el momento de lo ocurrido:

Qué horror de mujer esta. El electorado la castigó justo por esto. 👇🏼Ojalá Paloma no tenga que colgársela en adelante y vuelva a lo que sabe hacer bien: periodismo buitre. pic.twitter.com/jMZ2eBHyh4 — Cristina Carrizosa (@CCarrizosaC) March 9, 2026

La reacción no solo quedó en el lugar de los hechos. En el estudio de grabación, las periodistas Paola Herrera y Mariana Guerrero comentaron lo sucedido con asombro. “Se puso muy brava Vicky. Ay, Dios mío, Laura”, comentó Herrera, evidenciando el choque de trenes que se acababa de presenciar.

Guerrero agregó: “Laura le sacó la piedra a Vicky. Dijo, ‘Claudia perdedora’, pero Claudia tuvo 495.000 votos hasta el momento, y Vicky 205.000”.

¿Cómo quedó la Gran Consulta por Colombia?

La consulta reunió a nueve precandidatos de sectores de centro-derecha y derecha, con el objetivo de seleccionar un aspirante unificado para enfrentar a figuras como Iván Cepeda, candidato de la izquierda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Con más del 98% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, emergió como la clara ganadora, llevándose más de 45,76 % de los votos.

Esta cifra no solo superó a sus competidores, sino que triplicó la votación de la sorpresa de la jornada, Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de 1’250.000 votos (alrededor del 17,75 %).

Vicky Dávila, por su parte, se ubicó en el quinto puesto con más de 230.000 votos, que equivalen a un poco más del 3,36 % de la participación total en la consulta.

Acá, los votos que recibieron los 9 candidatos:

La Gran Consulta por Colombia: 5’857.395 votos.

​​Paloma Valencia: 3’236.286 votos. Juan Daniel Oviedo: 1’255.510 votos. Juan Manuel Galán: 327.765 votos. Juan Carlos Pinzón: 297.646 votos. Victoria Dávila: 238.045 votos. Enrique Peñalosa: 162.534 votos. Aníbal Gaviria: 149.091 votos. David Luna: 115.229 votos. Mauricio Cárdenas: 75.289 votos​​.

* Pulzo.com se escribe con Z