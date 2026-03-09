El amanecer de este lunes 9 de marzo de 2026 es sombrío para el fortín político de la Alianza Verde. Tras el cierre de las urnas en una jornada marcada por el ascenso de la derecha y el mantenimiento del petrismo, las figuras de Claudia López y Angélica Lozano quedaron bajo el fuego cruzado de la opinión pública. El periodista Néstor Morales no se guardó nada y calificó como un “ridículo” el intento de la exalcaldesa de mostrar como victoria lo que los números describen como un desplome.

Claudia López, quien ganó la “Consulta de las Soluciones” con poco más de 573.000 votos, salió anoche con un discurso eufórico prometiendo derrotar a los extremos en primera vuelta. Sin embargo, para Morales, ese entusiasmo no tiene sustento en la realidad electoral. Con una votación que apenas rozó el 8 % del total de las consultas, López quedó eclipsada por los más de 3.2 millones de votos de Paloma Valencia e incluso por el millón de Juan Daniel Oviedo.

“¿Claudia está de cumpleaños hoy? Que apague velitas, ese discurso de entusiasmo de anoche no lo entendí, pero echarse el discurso de que con 500.000 votos vamos a derrotar a los demás, pues raya con el ridículo”, sentenció Morales en Blu Radio.

La situación es aún más dramática en el Congreso. Angélica Lozano, una de las voces más fuertes del Senado y esposa de Claudia López, se convirtió en la gran sorpresa de la lista de “los quemados” de este domingo. Lozano, que en 2018 había logrado más de 105.000 votos, sufrió un desplome vertical obteniendo apenas cerca de 30.000 sufragios, lo que la deja fuera del Capitolio para el periodo 2026-2030.

Morales resaltó que esta pérdida de más de 50.000 votos es el verdadero termómetro del desgaste del “claudismo”. “A las dos las he llamado y con toda la razón no contestan, porque yo creo que deben estar de duelo”, añadió el periodista, subrayando que el silencio de la pareja política más poderosa del país confirma la magnitud del golpe recibido en las urnas.

El análisis de la jornada deja al partido Alianza Verde en cuidados intensivos. Mientras figuras como Katherine Miranda también perdieron su curul, el centro que Claudia López pretendía liderar parece haberse diluido entre la polarización de Iván Cepeda y el bloque de derecha. Sin el respaldo del Congreso y con una votación en consulta que no alcanza para pelear una segunda vuelta, el movimiento “Imparables” de la exalcaldesa parece haber encontrado su primer gran obstáculo insalvable: la voluntad de un electorado que les dio la espalda este 8 de marzo.

