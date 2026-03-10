En entrevista con Caracol Radio, Abelardo de la Espriella habló sobre algunas de sus ideas y propuestas para llegar a la presidencia de Colombia. Aprovechando el anuncio de José Manuel Restrepo como su fórmula presidencial se atrevió a hacer una promesa que pocas veces se ha escuchado en el país.

“Le he dicho al pueblo colombiano, y lo voy a cumplir, que no quiero viajar fuera de Colombia. Por una razón elemental: aquí tenemos problemas impresionantes, situaciones terribles; yo prefiero irme a cada uno de los 32 departamentos una semana y establecer un puesto de mando unificado con el mando militar, con el mando policial, con todos los ministros y los funcionarios que correspondan para resolver con lista en mano, como hacemos en la empresa privada, los problemas de cada uno de los departamentos, sin hablar tanta paja y carreta. Soluciones para la gente”.

La propuesta de Abelardo de la Espriella llega en un momento en el que el actual presidente Gustavo Petro sale del país por segunda vez en menos de una semana. Antes de las elecciones, Petro viajó a Estados Unidos y luego de los comicios se fue a Europa.

Y aprovechándose de que el actual mandatario es uno de los presidentes que más ha viajado en su respectivo cuatrenio, Abelardo de la Espriella promete que no lo hará. De hecho, dijo que su plan es que sea el vicepresidente, en caso de que sea elegido, quien represente a Colombia en los diferentes foros del mundo.

“Al doctor José Manuel le he dicho claramente que necesito que le haga todas las gestiones internacional de consecución de recursos que sea la cara del gobierno en los foros internacionales y que además sea un asesor en temas económicos. El doctor Restrepo va a ser una especie de Marco Rubio para mi gobierno. Va a estar encargado de muchas cosas y me va a ayudar en muchas cosas porque un hombre sabio, es un hombre formado, inteligente, que me genera toda la confianza y que le va a prestar, sin duda, alguna un gran servicio a la patria en un momento tan complejo”, dijo.

De hecho, habló sobre la misión que tendrían las personas que llegarán a las embajadas del mundo y otras entidades del país. “Va a ser con resultados dentro de los ministerios hasta las embajadas. El que no me venda los productos de Colombia como embajador y no tenga un buen balance al final del mes, se tiene que ir. Yo no necesito sino buenos vendedores en las embajadas de Colombia para vender los productos colombianos”, aseguró.

