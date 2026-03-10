En un movimiento que sacudió el tablero político este martes 10 de marzo de 2026, el abogado Abelardo de la Espriella presentó oficialmente a su “arma secreta” para la primera vuelta presidencial: el exministro de Hacienda y hasta hace horas rector de la EIA, José Manuel Restrepo. Sin embargo, lo que pretendía ser un anuncio de unidad absoluta, arrancó con una confesión que muchos consideran un “frenazo” en seco: Restrepo admitió públicamente que votó por Paloma Valencia en la consulta del pasado domingo.

El acuerdo se selló la noche anterior en la residencia de De la Espriella en la capital del Atlántico. Tras una cena a la que Restrepo asistió con su esposa, el economista quedó convencido por la propuesta de “país milagro” que abandera el abogado. A pesar de haberse visto solo tres veces antes, la urgencia nacional pesó más que la falta de cercanía.

“Este no es un momento para pensar porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país”, afirmó Restrepo en Mañanas Blu, confirmando que su renuncia a la rectoría de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) será efectiva desde mañana, 11 de marzo, para lanzarse al “barro” electoral.

La llegada de Restrepo busca oxigenar la imagen de De la Espriella, a quien sectores de opinión califican de radical. Restrepo, autodefinido como un “consensuador por naturaleza”, llega para ser el puente con el centro y atraer a los desencantados del petrismo. No obstante, su revelación sobre el voto dominical ha generado chispas: ¿cómo cae en las huestes de Salvación Nacional que el vicepresidente de De la Espriella haya apoyado a la candidata del Centro Democrático?

Para Restrepo, no es una traición, sino coherencia democrática. Asegura que su intención es unir fuerzas con figuras como Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y David Luna. “Vengo a construir no polarización, sino unidad”, enfatizó, tratando de matizar lo que para los analistas más duros es un mensaje confuso para el electorado que busca una línea clara contra la “vieja política” de los partidos.

El desafío para esta nueva llave será demostrar que el temperamento volcánico de De la Espriella y la visión técnica y académica de Restrepo pueden convivir en un mismo tarjetón sin anularse. Con la inscripción de candidatos cerrándose este 13 de marzo, el “Tigre” apuesta por un perfil que le dé credibilidad económica, pero la confesión de Restrepo sobre su voto por Valencia deja una pregunta en el aire: ¿quién lidera realmente el bloque de la derecha?

Por ahora, Restrepo se prepara para su primer recorrido nacional, mientras en redes sociales el debate no cesa sobre si este “sincericidio” es una muestra de transparencia o una grieta en la estrategia de una campaña que no admite medias tintas.

