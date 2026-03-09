Tras la reciente victoria de Paloma Valencia en la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’, el tablero político nacional comienza a definirse de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Con los resultados de las urnas aún frescos, la atención de los electores se desplaza ahora hacia la conformación de las duplas que competirán por llegar a la Casa de Nariño.

Desde el equipo de campaña de Valencia se confirmó que el próximo jueves 12 de marzo será la fecha clave para conocer oficialmente a su fórmula vicepresidencial. Aunque el nombre de Juan Daniel Oviedo ha tomado fuerza como una opción estratégica, la baraja de candidatos sigue abierta.

Cabe recordar que dentro de la coalición participaron figuras de peso como David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, quienes ahora entran en el proceso de concertación para definir quién acompañará a la senadora en el tarjetón.

Por otro lado, en el sector del Pacto Histórico, el candidato Iván Cepeda ya perfila su equipo de trabajo. Se ha planteado la posibilidad de que su fórmula sea la actual senadora María José Pizarro. Al respecto, Pizarro no ha descartado la opción, señalando que la designación no será una imposición individual, sino una decisión que se tomará de manera colectiva dentro de la colectividad.

María José Pizarro no descarta fórmula vicepresidencial con Iván Cepeda: “Lo definiremos de manera colectiva”. https://t.co/ezlvcEmtG5 pic.twitter.com/yBDgIwDk44 — La FM (@lafm) March 9, 2026

En contraste, la campaña de Abelardo de la Espriella ha enfrentado cambios de planes. Inicialmente, su primera opción era Miguel Uribe Londoño; sin embargo, esta alianza se descartó tras las tensiones internas registradas en el Centro Democrático. Actualmente, Uribe adelanta su propia aspiración presidencial, lo que obligó a De la Espriella a buscar nuevas alternativas.

Su equipo anunció que el anuncio oficial de su vicepresidente se realizará en Cali, también el jueves 12 de marzo, en un evento masivo en la plaza de toros.

Analistas coinciden en que estos escenarios son susceptibles de cambios de última hora, pues la dinámica política permite alianzas y adhesiones estratégicas hasta el cierre de las inscripciones legales.

