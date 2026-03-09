Lidio Arturo García Turbay se perfila como una de las figuras con mayor permanencia en el legislativo colombiano. De cara al periodo 2026-2030, el congresista bolivarense se encamina a completar dos décadas consecutivas ocupando una curul en el Senado de la República.

Según los registros de Congreso Visible, el comunicador social y músico del Partido Liberal ha mantenido su representación bajo la misma bandera política desde que ingresó a la Cámara Alta el 4 de noviembre de 2010, en reemplazo de la entonces senadora Piedad Córdoba. De cumplir su nuevo mandato sin interrupciones, sumaría 20 años en dicha corporación para el año 2030.

La carrera de este político de 55 años, oriundo del Carmen de Bolívar (Bolívar), inició en el ámbito local y regional antes de dar el salto al panorama nacional:

2026-2030: senador de la República.

2022-2026: senador de la República.

2018-2022: senador de la República.

2014-2018: senador de la República.

2010-2014: senador (ingresó en noviembre de 2010).

2006-2010: representante a la Cámara.

1997-2006: diputado de la Asamblea de Bolívar (tres periodos).

1995-1997: concejal de El Carmen de Bolívar.

Además de su labor legislativa, García Turbay ha ostentado la presidencia del Senado en dos ocasiones no consecutivas: durante el periodo 2019-2020 y, más recientemente, en la legislatura 2025-2026. Su perfil combina su faceta política con su formación como comunicador y su trayectoria previa como cantante.

¿Cuántos proyectos ha propuesto Lidio Arturo García Turbay como senador?

El actual presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, registra una actividad legislativa enfocada principalmente en el desarrollo social y la regulación de sectores estratégicos. Según cifras de la plataforma Congreso Visible, el senador ha participado como autor en cerca de 32 proyectos de ley, trabajando de manera conjunta con otros miembros de la cámara alta.

Dentro de su agenda parlamentaria, los temas con mayor recurrencia han sido:

Minas y energía.

Políticas sectoriales.

Servicios públicos.

Entre las iniciativas de mayor impacto mediático en las que ha participado destaca la gratuidad en la educación superior. Este proyecto, liderado originalmente por Iván Darío Agudelo, busca beneficiar a estudiantes clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén que cuenten con un puntaje inferior a los 60 puntos. Con este historial, García Turbay consolida una gestión marcada por propuestas técnicas en infraestructura y beneficios directos para la población vulnerable del país.

¿Qué investigaciones le han hecho a Lidio Arturo García Turbay?

El senador liberal Lidio Arturo García Turbay se encuentra en el ojo del huracán debido a un historial de cuestionamientos judiciales. A pesar de ser presidente del Senado, su trayectoria ha estado marcada por diversos expedientes en la justicia colombiana.

La Corte Suprema de Justicia abrió en su momento una investigación contra García por presuntos vínculos con grupos paramilitares, caso que finalmente fue archivado. No obstante, este no es el único señalamiento en su contra, de acuerdo con datos publicados por El Colombiano:

Contratación : fue vinculado a irregularidades en el contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

: fue vinculado a irregularidades en el contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Escándalos locales : su nombre figuró en la polémica elección de la contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo.

: su nombre figuró en la polémica elección de la contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo. Tierras: se le relacionó con un presunto caso de acaparamiento de baldíos.

Ante esto, el congresista ha sostenido de manera reiterada que estas acusaciones obedecen a una persecución política.

A las dudas judiciales se suma un dato crítico sobre su labor en el Capitolio. Durante 2024, García Turbay se consolidó como uno de los congresistas con mayor ausentismo en el Senado. Según los registros, acumuló 44 inasistencias, lo que representa un 63 % de faltas solo en el segundo semestre del año.

