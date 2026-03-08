En cada proceso electoral en Colombia surge una pregunta frecuente entre los ciudadanos: cómo funciona la reposición de votos y cuánto dinero reciben los partidos o candidatos por cada sufragio obtenido.

Sigue a PULZO en Discover

Este mecanismo está regulado en la Ley 1475 de 2011, que establece las reglas de financiación de las campañas políticas.

Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el modelo colombiano tiene financiación mixta. Esto significa que las campañas pueden recibir recursos tanto del Estado como de aportes privados, siempre bajo las condiciones que establece la ley.

El apoyo estatal puede entregarse de dos maneras: a través de anticipos para financiar las campañas o mediante la reposición de votos, que consiste en pagar una suma de dinero por cada voto obtenido por los candidatos o partidos que superen ciertos requisitos.

Lee También

Cuánto paga el Estado por cada voto en Congreso y Presidencia

El valor de cada voto no es fijo. Antes de cada elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expide una resolución en la que define cuánto dinero corresponde por cada sufragio en los distintos procesos electorales.

Para las elecciones al Congreso, el valor establecido es de 8.433 pesos por voto, siempre y cuando los partidos superen el umbral mínimo exigido por la ley. En el caso del Senado, ese umbral corresponde al 3 % de los votos válidos.

En cuanto a las llamadas curules de paz, el valor del voto es mayor y alcanza los 16.867 pesos, aunque en este caso está relacionado principalmente con los anticipos de financiación.

Para las elecciones presidenciales también existen montos definidos. En la primera vuelta, cada voto tiene un valor de 4.225 pesos cuando se reciben anticipos estatales, mientras que puede llegar a 8.613 pesos si el candidato no accede a ese adelanto de recursos, explicó el subdirector de la MOE a Semana.

Si se llega a segunda vuelta presidencial, el valor de la reposición se reduce a 2.109 pesos por voto.

Qué son los anticipos y cómo se cruzan con la reposición

Además de la reposición de votos, los partidos y campañas pueden solicitar anticipos para financiar sus actividades electorales.

Este mecanismo permite que las organizaciones políticas pidan hasta el 80 % del tope de financiación permitido para su campaña.

Para acceder a estos recursos, las campañas deben presentar una solicitud ante el CNE. El organismo electoral evalúa si existen recursos disponibles y, en caso de aprobar el anticipo, exige la constitución de una póliza que respalde ese dinero.

Posteriormente, cuando se hace la reposición de votos, se comparan los recursos entregados con el resultado electoral.

Si el valor de la reposición supera el anticipo recibido, el Estado entrega el saldo restante a la campaña. En cambio, si el anticipo fue mayor que el dinero correspondiente por votos obtenidos, el partido o candidato deberá devolver la diferencia.

Cuánto vale el voto en las consultas interpartidistas

La reposición de votos también aplica para las consultas interpartidistas, en las que los partidos eligen a sus candidatos.

En estos procesos, los aspirantes que superen el 4 % de los votos válidos tienen derecho a recibir financiación estatal.

Para estas consultas, el valor del voto se fijó en 8.287 pesos, monto que se entrega según el número de sufragios obtenidos por cada candidato que alcance el umbral.

* Pulzo.com se escribe con Z