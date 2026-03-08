El Gobierno decidió suspender el pago del subsidio de Colombia Mayor, el que se entrega a más de 3 millones de personas y cuyos recursos los administra actualmente el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

El programa de protección social al adulto mayor, conocido popularmente como Colombia Mayor, busca aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o que viven en la indigencia o en la pobreza extrema. Además, es considerado como uno de los ‘caballitos de batalla’ del gobierno de Gustavo Petro.

Según dice el DPS, en 2026, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para mitigar la desigualdad en la tercera edad, adaptándose a las nuevas realidades económicas del país.

Subsidio de Colombia Mayor fue suspendido por elecciones del 8 de marzo

De acuerdo con Prosperidad Social, como parte de las medidas de seguridad, los puntos de entrega del subsidio no fueron habilitados este domingo.

La medida pretende, entre otras cosas, prevenir aglomeraciones sobre los puestos de votación y evitar riesgos en el marco de las elecciones legislativas en Colombia.

La entidad también aclaró que el subsidio se volverá a pagar desde el lunes 9 de marzo, según los cronogramas establecidos para los ciclos 1 y 2.

¿Quiénes reciben pago por subsidio de Colombia Mayor?

Para ser beneficiario en este año, el ciudadano debe cumplir con una serie de requisitos estrictos de vulnerabilidad:

Edad: ser colombiano y haber residido en el país durante los últimos diez años. La edad mínima es de 54 años para mujeres y 59 años para hombres (tres años menos de la edad de jubilación nacional).

Clasificación Sisbén IV: es el filtro principal. El solicitante debe estar categorizado en los grupos A (Pobreza extrema), B (Pobreza moderada) o C hasta el subgrupo C1 (Vulnerable).

Condición socioeconómica: no tener rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se prioriza a personas que viven solas, que tienen alguna discapacidad o que han sido víctimas del conflicto armado.

¿Cuál es el monto del subsidio en 2026?

El monto de la transferencia ha tenido una evolución importante para cerrar la brecha de la línea de pobreza. En 2026, el esquema de pagos se divide principalmente en dos rangos:

Beneficiarios menores de 80 años: Reciben un pago mensual de $ 80.000. Este monto se mantiene como base para cubrir necesidades parciales.

Beneficiarios de 80 años o más: en línea con las políticas de “Bono Pensional” implementadas recientemente, este grupo recibe un aumento significativo que asciende a los $ 225.000 mensuales. Este ajuste busca que los adultos mayores de edad avanzada salgan de la pobreza extrema de manera inmediata.

