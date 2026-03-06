El debut de James Rodríguez con Minnesota United en la Major League Soccer (MLS) sigue despertando expectativa, pero también preocupación. Este viernes 6 de marzo se conoció que el volante colombiano es duda para el próximo partido de su equipo debido a una molestia física, lo que podría retrasar nuevamente su estreno oficial en el fútbol estadounidense.

La situación fue confirmada por el entrenador del club, Cameron Knowles, quien explicó que el mediocampista presenta una contusión y será evaluado antes del compromiso del fin de semana.

De acuerdo con el cuerpo técnico del Minnesota United, el futbolista colombiano sufrió una contusión durante los entrenamientos recientes, lo que llevó al club a manejar su situación con precaución.

El técnico explicó que el jugador es “duda” para el partido contra Nashville, el cual está programado para jugarse este sábado a las 8:30 p. m. La decisión final dependerá de cómo evolucione en las horas previas al encuentro.

Minnesota no quiere arriesgar a su fichaje estrella en un momento en el que la temporada apenas comienza y el objetivo es tenerlo disponible durante gran parte del campeonato.

Acá, lo que dijo el DT:

James ya había estado en el banco, pero no jugó

La expectativa por ver a James en la MLS es alta desde que fue presentado como nuevo jugador del Minnesota United. Sin embargo, su estreno todavía no se ha dado.

En el partido anterior del equipo frente al FC Cincinnati, el colombiano estuvo convocado y apareció en el banco de suplentes, pero finalmente no sumó minutos.

Tras ese encuentro, el entrenador Cameron Knowles explicó que el contexto del partido no era el adecuado para hacerlo debutar. El equipo ganaba por la mínima diferencia y el mediocampista apenas llevaba una semana completa de entrenamientos con el grupo.

“Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James llevaba mucho tiempo sentado en el banco, así que no era la circunstancia ideal para su debut”, explicó el entrenador después del compromiso.

James Rodriguez estuvo en la banca del Minnesota en el partido que le ganaron al 1-0 al Cincinnatti. El Colombiano se le vio con bastante frío y aún no suma minutos. pic.twitter.com/3E7JW8YxBr — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) March 1, 2026

El encuentro terminó con victoria para Minnesota, por lo que el estreno del colombiano se aplazó.

Cuándo podría debutar James Rodríguez con Minnesota

El próximo partido del Minnesota United será frente al Nashville SC, programado para este sábado 7 de marzo en el estadio Geodis Park.

Si el volante colombiano no alcanza a recuperarse completamente, su estreno podría aplazarse nuevamente para el siguiente partido del Minnesota, que se jugará el domingo 15 de marzo.

El cuerpo técnico ha sido claro en que la prioridad es que el jugador esté en óptimas condiciones físicas antes de ponerlo en competencia.

