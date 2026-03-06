Este viernes 6 de marzo, la Uefa anunció una sanción contra el Real Madrid luego de que uno de sus aficionados hiciera un saludo nazi en las gradas del estadio Estadio Santiago Bernabéu antes del partido frente al Benfica por la Champions League.

El organismo rector del fútbol europeo confirmó que el club español deberá pagar una multa de 15.000 euros (alrededor de 17.000 dólares) por el comportamiento racista y discriminatorio de un seguidor durante el encuentro disputado el pasado 25 de febrero en Madrid.

La decisión fue tomada por la comisión disciplinaria de la Uefa, que además impuso una sanción adicional relacionada con el uso de una zona del estadio.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la sanción se debe al “comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición” durante el compromiso internacional que se disputó en el Bernabéu, citó el diario Marca.

Además de la multa económica, el organismo disciplinario ordenó el cierre parcial de una tribuna con capacidad para 500 personas en el estadio del equipo madrileño.

Sin embargo, la Uefa aclaró que esta sanción quedará en suspenso, lo que significa que solo se aplicará si se registran nuevos comportamientos similares por parte de aficionados del club en competiciones europeas.

Este tipo de medidas disciplinarias son habituales dentro del reglamento del organismo europeo cuando se presentan incidentes relacionados con racismo o discriminación en los estadios.

El gesto que provocó la sanción

La sanción se originó a raíz de un video que se difundió ampliamente en redes sociales y en transmisiones televisivas, en el que se observa a un aficionado del Real Madrid haciendo un saludo nazi desde las gradas del estadio.

El gesto ocurrió antes del partido de vuelta del ‘playoff’ de la Champions League entre el conjunto español y el Benfica.

Acá, las imágenes de lo sucedido:

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Echan a un aficionado del Real Madrid tras hacer el saludo nazi. Las cámaras lo captaron y ya ha sido expulsado del Bernabéu. ℹ️ @matoribio85 pic.twitter.com/HjYDbe8S1O — Offsider (@Offsider_ES) February 25, 2026

Luego de la difusión de las imágenes, el club español tomó medidas internas y anunció la expulsión del aficionado involucrado.

El Real Madrid informó en su momento que la persona identificada en el video fue apartada del estadio, como parte de su política contra comportamientos racistas o discriminatorios.

